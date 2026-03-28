Muerte de Lee Sang-bo: quién era el actor de k-drama

El actor surcoreano Lee Sang-bo falleció a los 44 años, dejando una profunda conmoción entre sus seguidores y la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria, destacó por su versatilidad en distintos proyectos televisivos donde logró consolidarse como un rostro reconocido dentro de los k-dramas y ganarse el cariño del público.

¿Quién fue Lee Sang-bo, actor de k-dramas?

Lee Sang-bo nacio el 21 de octubre de 1981, fue un reconocido actor surcoreano que construyó una sólida trayectoria tanto en televisión como en cine.

En la pantalla chica, participó en diversos proyectos que le permitieron mostrar su versatilidad actoral, entre ellos El hombre invisible, Private Lives, The Man Who Dies to Live, Miss Montecristo y Cruel Love.

Fallece Lee Sang-bo, reconocido actor de k-dramas de manera repentina 🕊️😢🇰🇷https://t.co/nNofI7BgLu — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 27, 2026

Además de su presencia en los k-dramas, el actor también incursionó en la pantalla grande, formando parte del elenco de películas como Mefisto y Secretly, Greatly, consolidando así una carrera diversa dentro de la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

¿De qué murió el actor Lee Sang-bo?

De acuerdo con los reportes de la policía y medios locales, el actor fue localizado sin vida por uno de sus familiares en su residencia en Pyeongtaek, ubicada en la provincia de Gyoenggi.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que en la muerte hayan intervenido más personas. Sin embargo, las investigaciones continúan para saber qué fue lo que pasó exactamente.

“Estamos verificando los detalles del caso”, fueron algunas de las palabras de la comisaría de Pyeongtaek, declaración que hicieron para un medio de Corea del Sur.

Muere Lee Seo Yi, actriz de K-dramas

El pasado 20 de junio 2025, Lee Seo Yi, actriz de K-Dramas, falleció a los 43 años de edad. La noticia fue confirmada por su manager, sin embargo no se dio a conocer más detalles, por lo que se desconoce la causa de muerte.

Lee Seo Yi nació el 12 de octubre de 1981 en Corea del Sur. A lo largo de su carrera, se destacó como una talentosa actriz de K-Dramas, una de sus series más populares fue Cheongdam-dong Scandal.

Otros de sus trabajos más reconocidos son: Madame Ppang-deok, The Royal Nanny, The King, Still Loving You, Killing Romance y The Divorce Insurance.