Jornada violenta en la capital: dos heridos y enfrentamientos entre comerciantes y policía

La CDMX vivió una jornada de contrastes entre la noche del viernes 23 de enero y las primeras horas de este sábado 24 de enero de 2026. Los incidentes, que movilizaron a los cuerpos de emergencia y seguridad, dejaron un saldo de daños materiales, personas hospitalizadas y roces entre autoridades y civiles en distintos puntos de la capital.

Aparatoso choque en la colonia Agrícola Oriental

Alrededor de las 03:15 de la madrugada, el silencio de la alcaldía Iztacalco se vio interrumpido por un estruendo sobre la calle Oriente 229, casi al cruce con la calle Sur 8. El conductor de una camioneta particular perdió el control de la unidad mientras circulaba por la mencionada zona de la colonia Agrícola Oriental, lo que provocó que el vehículo se proyectara directamente contra la fachada de un domicilio.

De acuerdo con los reportes preliminares de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la camioneta subió a la banqueta antes de impactar violentamente contra la pared de la vivienda. El saldo del accidente fue de 2 personas lesionadas, quienes tras ser estabilizadas en el lugar por paramédicos, fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y descartar heridas internas de gravedad.

Conflicto por reordenamiento en Álvaro Obregón

Horas antes, durante la noche del viernes, la tensión se trasladó al poniente de la ciudad. Cerca de las 21:30, la Avenida México, en la colonia Desarrollo Urbano, se convirtió en el escenario de una riña entre comerciantes de vía pública y fuerzas del orden.

El conflicto se originó cuando personal de la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón procedió con un operativo para retirar puestos ambulantes. La medida fue recibida con una fuerte resistencia por parte de los vendedores, quienes manifestaron su inconformidad ante el desalojo.

Intervención policial y saldo blanco

La situación escaló rápidamente, pasando de las palabras a las agresiones físicas. Al lugar arribaron refuerzos de la SSC y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para tratar de contener a la multitud. Durante el forcejeo se registraron empujones y jaloneos entre los uniformados y el gremio de comerciantes.

A pesar de la intensidad del enfrentamiento, la presencia de las autoridades de la alcaldía y los mandos policiales logró disuadir la violencia mayor. Tras varios minutos de incertidumbre, se confirmó que cero personas resultaron heridas de gravedad, reportándose únicamente el saldo de los objetos retirados y la presencia policial preventiva que permaneció en la zona hasta cerca de las 23:45 para garantizar que no se reanudaran las hostilidades.