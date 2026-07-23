VIDEO; ¡Era un horno! Usuarios sufren golpes de calor y crisis nerviosa en el Metro CDMX tras falta de ventilación

La suspensión temporal del servicio en un tramo de la Línea 7 del Metro CDMX no solo provocó retrasos y largas filas, sino que también dejó usuarios afectados por las altas temperaturas registradas al interior de las estaciones. Durante la contingencia, personal de emergencia brindó atención médica a varias personas que presentaron malestares relacionados con el calor y la saturación de pasajeros.

La interrupción ocurrió mientras trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizaban maniobras para retirar un tren, situación que obligó a suspender el servicio entre las estaciones Auditorio y Constituyentes durante varios minutos. Conforme avanzó la tarde, los andenes comenzaron a llenarse de usuarios que esperaban la reanudación del servicio en condiciones de poca ventilación.

VIDEO: Personas sufren golpe de calor por retraso del Metro CDMX

El STC Metro informó que dos personas usuarias recibieron atención médica por un probable golpe de calor mientras permanecían en la estación Constituyentes.

De acuerdo con el organismo, elementos de Seguridad Institucional y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar asistencia inmediata a los afectados. Tras ser valorados, se determinó que ninguno requería traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar una vez estabilizados.

Posteriormente, el propio Metro reiteró que la atención médica ocurrió durante las maniobras para retirar un tren, aunque precisó que, según su versión, los casos de probable golpe de calor no estuvieron directamente relacionados con esa operación.

@MetroCDMX @GobCDMX @ClaraBrugadaM @Claudiashein

Vamos en el sevicio del metro tren se queda varado entre auditorio a constituyentes más de 40 minutos gente sofocada y con crisis nerviosa, autoridades ni sus luces pic.twitter.com/pB1HkC19n3 — Saúl (@ElSSanchez) July 23, 2026

¿Qué pasó en la Línea 7 del Metro CDMX?

Mientras el servicio permanecía suspendido entre Auditorio y Constituyentes, cientos de pasajeros tuvieron que esperar en los andenes o buscar alternativas para continuar su trayecto.

Reportes difundidos durante la contingencia señalaron que, además de las dos personas valoradas por probable golpe de calor, equipos de emergencia brindaron atención a otros usuarios que presentaron malestares derivados del intenso calor y de la concentración de personas en las estaciones.

La combinación de largas esperas, espacios saturados y la sensación térmica al interior de la Línea 7 generó momentos de tensión entre los pasajeros, quienes expresaron su inconformidad a través de redes sociales.

Usuarios cuestionan la ventilación en la Línea 7

Uno de los mensajes difundidos en redes sociales cuestionó las prioridades del sistema de transporte al señalar: "CLARAmente hay prioridades en el MetroCDMX: remodelar estéticamente la estación Auditorio; dar mantenimiento a las máquinas extractoras de aire para asegurar la ventilación en los túneles de toda la Línea 7 y así evitar estas contingencias, especialmente en la estación Constituyentes".

El comentario fue compartido mientras usuarios reportaban el ambiente sofocante en los andenes y las dificultades para permanecer en espera durante la suspensión del servicio.

Al cierre del incidente, el STC Metro confirmó que las maniobras para retirar el tren concluyeron y reiteró que las personas atendidas no presentaron lesiones de gravedad ni fue necesario su traslado a un hospital.