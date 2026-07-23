VIDEO: Hija de Ernesto Ruffo solicita protección a la Embajada de Estados Unidos tras denunciar hostigamiento

La defensa pública de Ernesto Ruffo Appel cruzó este martes las fronteras cuando su hija, Verónica Ruffo, se presentó en la Embajada de Estados Unidos en la CDMX para solicitar respaldo a favor del exgobernador de Baja California, al sostener que las investigaciones que enfrenta han derivado en actos de hostigamiento contra su familia.

Hija de Ernesto Ruffo Pide protección en la embajada de EU

La visita ocurrió mientras las autoridades federales mantienen abierta una indagatoria que vincula al exmandatario con una presunta red dedicada al contrabando de combustible. En ese contexto, Verónica Ruffo explicó que acudió a la representación diplomática para presentar denuncias y pedir la intervención de las autoridades estadounidenses.

"Vengo a buscar apoyo y a hacer unas denuncias", declaró brevemente al ingresar a las instalaciones diplomáticas.

La solicitud fue difundida por el partido Somos México, fuerza política de la que Ernesto Ruffo forma parte como integrante de su Consejo Consultivo. Desde esa organización afirmaron que el exgobernador ha enfrentado presiones en los últimos días, por lo que responsabilizaron al Gobierno de México de cualquier afectación a su salud o integridad física y exigieron su liberación.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, acudió a la Embajada de EU para solicitar apoyo y protección



Afirmó haber sido víctima de hostigamiento durante la defensa de su padre



Acusado de presunto huachicol fiscal



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La petición coincidió con el bloqueo de sus cuentas bancarias

Mientras su hija buscaba apoyo en la Embajada estadounidense, el caso también registró movimientos en el frente financiero cuando trascendió que la UIF ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel como parte de las investigaciones que siguen su curso.

De acuerdo con información relacionada con la indagatoria, la medida responde a la detección de presuntas operaciones financieras inusuales.

La carpeta de investigación de la FGR señala que el exgobernador mantiene al menos dos cuentas en Intercam y una más en BBVA, las cuales forman parte de las diligencias que realizan las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la defensa de Ruffo Appel impugnará el aseguramiento de esos recursos o cuál será la ruta legal para intentar revertir la medida.

La FGR lo señala por presunta red de contrabando de combustible

La investigación federal sostiene que Ernesto Ruffo Appel estaría relacionado con una organización presuntamente dedicada al ingreso irregular de combustible procedente de Estados Unidos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el hidrocarburo ingresaba a territorio mexicano con registros distintos a su verdadera naturaleza, al ser declarado como aditivo u otros productos, lo que presuntamente permitía evitar el pago de impuestos.

En el mismo expediente aparecen otras siete personas detenidas, quienes permanecen a la espera de que un juez determine si serán vinculadas a proceso por estos hechos.