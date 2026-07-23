Línea 2 del Cablebús: suspenderán servicio en todas sus estaciones a partir de este día

¡Se acerca la fecha! Por la revisión anual en el sistema eléctrico del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX), la Línea 2 dejará de dar servicio en todas sus estaciones.

Pero no todo está perdido, ya que todo lo que duren los cierres programados, los usuarios podrán trasladarse en camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de manera gratuita.

¿Cuándo cierra la Línea 2 del Cablebús en CDMX?

Los trabajos de mantenimientos iniciarán una vez que concluyan las revisiones en la Línea 3, la cual recorre desde Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Esta ruta cerró todos sus accesos el pasado 13 de julio y concluirá su revisión el próximo 26 de julio. Mientras que, la Línea 2 que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, suspenderá el servicio desde las primeras horas del lunes 27 de julio.

Se prevé que las labores de mantenimiento concluyan hasta el 9 de agosto, y para el 10 de agosto, los pasajeros podrán acceder a todas sus estaciones desde las primeras horas.

A partir del 13 de julio realizaremos la revisión anual de nuestras líneas.

· Para la Línea 3 Los Pinos/Constituyentes-Vasco de Quiroga, será del 13 al 26 de julio

· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios… pic.twitter.com/RGBvnCEI4w — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 22, 2026

Estaciones afectadas por el cierre de la Línea 2 del Cablebús CDMX

Este sistema de transporte público recorre la alcaldía Iztapalapa desde Constitución 1917 hasta Santa Marta, conectando una de las zonas más pobladas de la capital del país.

A partir del 27 de julio, estas serán las estaciones que NO darán servicio:



Constitución de 1917 (Conexión con Línea 8 del Metro)

Quetzalcóatl

Las Torres Buenavista

Xalpa

Lomas de la Estancia

San Miguel Teotongo

Santa Marta (Conexión con Línea A del Metro)

Con el fin de afectar lo menos posible a los pasajeros que se ven obligados a usar esta ruta, el Cablebús puso a su disposición rutas de apoyo de RTP totalmente gratis; el servicio funcionará de esta manera:



Constitución de 1917 – Xalpa.

Xalpa – Santa Marta.

Lomas de la Estancia – Santa Marta.

San Miguel Teotongo – Santa Marta.

¿Cuándo cerrará el Cablebús de la Línea 1?

¡La Línea 1 no se salva! Esta ruta también suspenderá su servicio a partir del 10 y hasta el 23 de agosto, marcando el fin de la revisión anual que suele realizar cada año en esta época.

Las estaciones afectadas serán:

