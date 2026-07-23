NUEVO delito llega a CDMX: ¿cómo será castigado el phishing? Sanción dependerá de la víctima

La ley en la Ciudad de México (CDMX) se reformó y ahora el phishing ya es considerado un delito que se castiga con años de cárcel a quien lo cometa y la sanción dependerá del tipo de víctima.

Esta modalidad criminal para robar información quedó tipificada como delito dentro del Código Penal lpara que las autoridades puedan sancionar con cárcel.

¿Qué es el phishing y cómo funciona? Lo que debes saber

El phishing es una forma de operar de los delincuentes para robar información a las personas de manera digital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) define esta práctica como el envío de enlaces falsos que dirigen a sitios web idénticos a los oficiales para que el usuario ingrese información sensible.

De acuerdo con los especialistas de la SSC, una de las amenazas más comunes son mensajes falsos que contienen enlaces maliciosos usados para engañar a los usuarios y así tener acceso a su información personal, financiera o incluso el control de sus dispositivos.

CDMX agrega artículo al Código Penal contra el phishing

La CDMX busca cerrar un vacío legal que existía ante conductas como el phishing, por lo que se agregó el Artículo 231 BIS del Código Penal.

A través de la Gaceta Oficial de este 22 de julio de 2026, se dio a conocer que se castigará a quien engañe a una persona para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria para un beneficio económico.

Las sanción se aplicará cuando la víctima sea engañada mediante:



Correos electrónicos

Mensajes

Páginas web

Aplicaciones

Plataformas falsas

¿Con cuántos años de cárcel se castigará el phishing?

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, la sanción para este delito será de tres a seis años de cárcel y una multa de 200 a 600 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En 2026, la UMA equivale a $117.31 pesos diarios, de manera que la multa será de $23 mil 462 pesos a $70 mil 386 pesos. Con la reforma al Código Penal, el Artículo 231 BIS quedó de la siguiente manera:

"A quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa.

"Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor, o cuando, para su comisión, afecte a persona menor de edad"

Recomendaciones para no caer en el phishing

Los mensajes usados llegan disfrazados de ofertas, premios, alertas o incluso mensajes de contactos conocidos, de acuerdo con la SSC.

Al abrirlo, redirigen a las víctimas sitios falsos que imitan páginas oficiales que descargan software desconocido en el celular.

Los riesgos de interactuar con estos enlaces son diversos y potencialmente peligrosos, como pueden ser:



Robo de datos personales

Instalación de malware o spyware

Suplantación de identidad

Pérdida financiera

La Policía Cibernética de la SSC recomienda los siguientes consejos para no ser víctima: