¿Cómo saber si un abogado puede ejercer en México? Así puedes verificar su Cédula profesional

El reciente caso de la abogada María Fernanda Trujillo, extrabajadora de la Fiscalía General de la República, que fue acusada de presentar una copia de un título falso de la UNAM para ejercer en la institución, encendió las alarmas sobre la suplantación de profesionales, pero ¿sabes cómo verificar si un abogado puede ejercer en México?

María Fernanda Trujillo, quien presentó en noviembre 2023 una copia de un supuesto título en la Licenciatura de Derecho ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la FGR, fue sentenciada a tres año de prisión.

¿Cómo saber si tu abogado es legal? Así puedes consultar si está autorizado para ejercer

Contratar o consultar a un abogado en México sin verificar sus credenciales oficiales podrían poner en riesgo tu patrimonio, libertad y otros procesos legales. Si estás por iniciar un trámite o juicio, te explicamos como revisar que el litigante pueda ejercer en nuestro país.



Ingresa al sitio oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Escribe el nombre completo o el número de cédula de la o el abogado en los campos de búsqueda.

o el de la o el en los campos de búsqueda. Confirma que el sistema muestre la cédula profesional legalmente expedida para la licenciatura en Derecho .

legalmente expedida para la . Revisa los listados de los Tribunales Superior de Justicia locales o federales en caso de que desees comprobar que tenga un registro para apersonarse en juicios o si cuenta con alguna restricción judicial activa.

¿Qué sanciones contempla la ley por usar un documento público falso?

El uso de documentos públicos falsos es un delito previsto en el Código Penal Federal. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, las personas responsables pueden enfrentar:



Penas de prisión.

Multas económicas.

Decomiso de los documentos falsificados.

Antecedentes penales.

En algunos casos, responsabilidades administrativas adicionales si se trata de servidores públicos.

La sanción específica dependerá del delito acreditado, la forma en que se utilizó el documento y las resoluciones que dicte la autoridad judicial.

¿Por qué es vital tener tus documentos en regla?

La cédula profesional funciona como una patente que garantiza ante la sociedad que cuentas con los conocimientos, la ética y la formación técnica necesaria para prestar un servicio. La ley busca proteger a los contratantes y asegurar que quienes ofrecen servicios especializados estén debidamente actualizados y supervisados por los colegios de profesionistas correspondientes.