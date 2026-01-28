¡Salió a tomar el sol! Aparece elefante marino gigante en playa de Nayarit

La tranquilidad de las playas de Nayarit se vio interrumpida por un enorme elefante marino, quien harto de la vida decidió salir a tomar un descanso.

El avistamiento ocurrió en Playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, y rápidamente atrajo a locales y turistas que aprovecharon para tomarse unas cuantas fotos.

Elefante marino gigante sorprende en playas de Nayarit (VIDEO)

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de Nayarit, autoridades de los tres órdenes de gobierno atendieron el reporte tras el avistamiento del mamífero marino.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) acudieron al sitio para activar los protocolos de protección con el fin de garantizar la seguridad tanto del elefante marino como de las personas.

¿El mismo elefante marino visto en San Blas?

Lo más llamativo del caso es que no sería la primera vez que este elefante marino aparece en Nayarit. Apenas el domingo pasado, el mismo ejemplar fue visto en las playas de Miramar, en el municipio de San Blas.

En esa ocasión, autoridades confirmaron que se encontraba sano, sin lesiones aparentes ni signos de enfermedad, y minutos después regresó al mar.

Este martes, el gigante volvió a salir, pero ahora en Playa Los Ayala, a casi 100 kilómetros de distancia, lo que demuestra la impresionante capacidad de desplazamiento de esta especie.

Un elefante marino fue avistado en Playa Los Ayala, Nayarit, causando sorpresa entre los visitantes; autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar para atender la situación, activando protocolos de protección y evaluación del animal.#LaOpiniónDePozaRica pic.twitter.com/FwmoJWDx4g — La Opinión de Poza Rica (@laopinionpr) January 28, 2026

¿Por qué un elefante marino llegó hasta Nayarit?

Especialistas explican que es muy probable que el elefante marino haya salido únicamente a descansar. Aunque para muchos resulte extraño, este comportamiento es normal en la especie, aun cuando no es común verlos en esta zona del Pacífico mexicano.

Las autoridades acordonaron el área para evitar que las personas se acercaran al animal, permitiendo que fuera observado solo a distancia, hasta que decida volver por su cuenta al océano.

¿Dónde vive el elefante marino?

El elefante marino del norte forma parte de la familia Phocidae, caracterizada por la ausencia de pabellón auricular y por su peculiar desplazamiento en tierra, el cual realizan mediante ondulaciones del cuerpo, ya que no pueden caminar como otros animales.

Según estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2018 se estimó una población actual de alrededor de 22 mil elefantes marinos del norte a lo largo de la costa del Pacífico, principalmente en Baja California Sur, en zonas como Islas Guadalupe, San Benito y Cedros, declaradas Áreas Naturales Protegidas.

Mientras que en 1991, se calculaba una población de hasta 31 mil individuos en México, aunque el monitoreo no ha sido constante.