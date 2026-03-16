“¡Yo sí fui a la escuela!”: Apodan “Lady Pepitas” a mujer que discriminó a policía en estadio CU

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) inició una investigación contra una presunta trabajadora que fue captada humillando y discriminando a una policía auxiliar en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Ante las crueles palabras de la mujer, en redes sociales la comenzaron a apodar “Lady Pepitas”.

VIDEO: Trabajadora de la Fiscalía CDMX agrede a policía tras partido

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una mujer que portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía, presuntamente al término del partido entre Pumas y Cruz Azul.

En el video se observa cómo la señalada comienza a discutir con una policía auxiliar. En ese momento, le lanza comentarios con la intención de denigrar:

“¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela, eh… a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

No mms , está "damita" es una digna representante de @FiscaliaCDMX

y @BerthaAlcalde..



"a mi no me hables de tú, yo si estudie, a ti te sacaron de quitar a las que vende pepitas " le dice a una oficial de la policía bancaria e industrial. pic.twitter.com/29kQOIOoTM — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) March 15, 2026

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que los hechos ocurrieron en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán, cuando personal de seguridad privada solicitó el apoyo de policías auxiliares que participan en el operativo Estadio Seguro.

Los uniformados acudieron para retirar a dos aficionados que presuntamente se encontraban ebrios, y que anteriormente habían agredido a dos aficionados, entre ellos uno con una discapacidad auditiva.

Al escoltarlos a la salida del estadio, la mujer que aparece en el video, quien al parecer sería familiar de los aficionados, comenzó a comportarse de forma agresiva.

#TarjetaInformativa l Respecto a este video, la #SSC informa: Los hechos ocurrieron en el #EstadioOlímpicoUniversitario, de la @Alcaldia_Coy, cuando personal de seguridad privada pidió el apoyo a los Policías Auxiliares que mantienen el despliegue del Operativo #EstadioSeguro,… pic.twitter.com/K9Tw7O5fVi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 16, 2026

Fiscalía de la CDMX abre investigación contra "Lady Pepitas"

Tras la difusión del video, la dependencia informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa en contra de la mujer para determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que no tolerará conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona. No obstante, el pronunciamiento llegó horas después de que se viralizara el video de la mujer apodada “Lady Pepitas”, por lo que en redes sociales usuarios piden que el caso no sea olvidado.