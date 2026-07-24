Cronología: Detienen al argentino Juan Manuel Reverter por feminicidio de modelo en Playa del Carmen, México

Juan Manuel Reverter, argentino señalado por el feminicidio de la modelo Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, fue detenido este jueves 23 de julio en Oregón, Estados Unidos .

El oriundo de Viedma, que tenía una ficha de alerta roja por la Interpool y que era buscado por las autoridades mexicanas por el crimen ocurrido el 18 de febrero 2023 en Quintana Roo , fue capturado en el condado de Deschutes mediante un operativo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza.

Tras permanecer prófugo, el ciudadano argentino fue localizado gracias a un operativo coordinado que permitió ejecutar la orden de arresto internacional emitida por las autoridades mexicanas, quienes lo consideran el principal sospechoso del asesinato de la modelo.

Así fue la detención del argentino Juan Manuel Reverter por feminicidio de la modelo Agostina Jalabert en México

Las autoridades estadounidenses desplegaron el operativo durante las primeras horas de la mañana en el condado de Deschutes, en Oregón, luego de ubicar al hombre buscado mediante la notificación roja emitida por Interpol.

La investigación permitió rastrear al sospechoso fuera de México después de que abandonara el país tras la muerte de Agostina Jalabert, situación que dio paso a una búsqueda internacional encabezada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Quintana Roo.

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Qué se sabe sobre el feminicidio de la modelo Agostina Jalabert en Quintana Roo

El caso comenzó el 18 de febrero de 2023, cuando familiares de la modelo encontraron su cuerpo en el departamento donde vivía junto con Juan Manuel Reverter en Playa del Carmen.

Aunque en un principio la muerte fue analizada bajo otra línea de investigación, nuevas diligencias periciales y los resultados de la autopsia llevaron a las autoridades a descartar esa hipótesis.

Los estudios forenses señalaron lesiones y signos de asfixia que, de acuerdo con la Fiscalía, correspondían a una muerte violenta, por lo que la carpeta fue reclasificada como feminicidio.

La acusación sostiene que, después del crimen, el ahora detenido habría alterado la escena con la intención de ocultar lo ocurrido antes de abandonar México.

Con su arresto en Estados Unidos, las autoridades mexicanas buscarán que sea trasladado al país para enfrentar el proceso penal correspondiente, mientras que para la familia de Agostina Jalabert la captura representa un paso importante en la búsqueda de justicia por un caso que generó repercusión tanto en México como en Argentina.