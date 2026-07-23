¿Adiós a la visa americana? EU anuncia restricciones y revela quiénes podrían quedar afectados

Si tienes una visa americana o estás pensando en solicitar una, una nueva medida anunciada por el Gobierno estadounidense ya genera dudas sobre quiénes podrían verse afectados, por esto te contamos en qué consiste.

Este jueves 23 de julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó una nueva política de restricciones de visado enfocada en personas relacionadas con delitos cibernéticos, fraudes digitales y casos de extorsión sexual, lo curioso es qué implica esto, te contamos.

¿A quiénes podrían retirar o negar la visa americana?

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado, las nuevas restricciones buscan impedir el ingreso a Estados Unidos de personas vinculadas con redes dedicadas a delitos informáticos.

Entre los casos señalados se encuentran quienes participen en:



Ciberestafas.

Delitos cometidos mediante herramientas digitales.

Esquemas de fraude en línea.

Redes de extorsión sexual.

La política también contempla la posibilidad de aplicar medidas contra familiares directos de personas involucradas en estas actividades, según explicó Rubio.

President Trump has made clear that his administration will take action to counter cybercrime, fraud, and predatory schemes against Americans. Today I am announcing a new policy that will restrict visas to foreign nationals responsible for or complicit in cybercrime and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Estados Unidos señala pérdidas millonarias por fraudes digitales

Durante la conferencia, Marco Rubio afirmó que algunas de estas estafas, presuntamente operadas por organizaciones criminales transnacionales, han provocado pérdidas económicas importantes para ciudadanos estadounidenses.

Según el secretario de Estado, estos fraudes representaron pérdidas de al menos 10 mil millones de dólares únicamente durante 2024.

Además, señaló que menores de edad estadounidenses han sido víctimas de redes dedicadas a la extorsión sexual operadas desde otros países, situación que, dijo, requiere una respuesta internacional.

¿La nueva medida afecta a todos los mexicanos con visa americana?

Hasta el momento, la política anunciada no establece cambios generales para turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros que cuentan con una visa vigente y no tienen relación con los delitos señalados.

A pesar de esto, es importante recordar que las autoridades estadounidenses mantienen la facultad de revisar y tomar decisiones sobre cada caso de manera individual.