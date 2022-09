Captan a hombre dándose a la fuga luego de atropellar a perrita

El maltrato animal y las acciones imprudentes de las personas contra los cachorros no paran, esta vez ocurrió en Zapopan, Jalisco cuando un vehículo en color azul sale del fraccionamiento Real Cantabria a toda marcha sin darse cuenta de la presencia de una perrita, tras arrollarla presuntamente se dio a la fuga, causando la indignación de los vecinos y los trabajadores del lugar.

“Pues a mí se me hace la verdad muy mal porque si eso pasa con un animalito en una persona no se detiene, no se me hace bien, la verdad se me hace que debe ser más consciente cuando van conduciendo,” comentó José Cortez, guardia de seguridad del fraccionamiento.

En las afueras del fraccionamiento Real Cantabria fue arrollada “Rolndina” así la bautizaron los guardias de seguridad de este fraccionamiento quienes indican que no es la única perrita que convive con ellos.

Vaya acto de crueldad 🤬



Cámaras de #seguridad en #Zapopan, #Jalisco captaron el momento en el que un auto atropella a una #perrita que se encontraba descansando.



Ahora piden que el responsable se haga cargo de los gastos médicos de "Roldina".@PrimeraLineaAM pic.twitter.com/XwGHxerKUP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2022

José Cortez, guardia de seguridad además agregó: “seguido llegan animales a la caseta y los resguardamos aquí a veces han llegado cuatro perros más que nada los residentes son los que se encargan a veces de darles atención a ver si nos traen croquetas a veces lo llevan al veterinario.”

A pesar de lo aparatosas que son las imágenes, “Roldina” se encuentra fuera de peligro.

“La atropellaron pero respondió muy bien, su cuerpo no tuvo muchas fracturas, al parecer está estable, creo que está fuera de peligro,” concluyó el guardia de seguridad, José Cortez.

Tanto los guardias de seguridad y los vecinos piden que el responsable se haga cargo de los gastos médicos, además buscan una nueva familia para “Roldina”.

LEY DE PROTECCIÓN A LS ANIMALES PARA EL ESTADO DE JALISCO

Las autoridades estatales y municipales, deberán dar aviso a las autoridades federales competentes, cuando tengan conocimiento del cautiverio de algún animal silvestre, cuya posesión pudiere contravenir leyes federales de la materia. De igual manera, auxiliarán a las autoridades competentes para aplicar las medidas necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o subproductos, mediante la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

Igualmente harán del conocimiento de las autoridades federales la venta de especímenes de fauna silvestre, sus productos o subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes.