¡Qué monito! Mono se “roba” la tarea de un niño

Una mujer grabó un video en el cual un pequeño mono aparentemente se robó la tarea de su hijo en Culiacán, Sinaloa. Las imágenes se volvieron virales a través de redes sociales.

El hecho ocurrió en el estado de Sinaloa, donde el pequeño chimpancé, con una playera de color azul con estampados, está encima de una pared de color blanco, mientras sujeta una libreta con portada de color amarillo.

La mujer que grabó el video le grita al animal que suelte la libreta de su hijo, a lo cual el mono no reacciona y en su lugar, da la espalda a la mamá.

#AmanecemosDeBuenas | "¡Maestra, me robaron la tarea!" 😂🙈



¡Este pretexto no lo van a creer! En #Sinaloa, una madre capta cómo un changuito se roba la tarea su hijo.



Nos cuentan @_NinaAndrade y @ArgeliaCastel en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/rdhXKkDfzB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2024

“Por si no te cree la maestra. Un chango se levó el control de tareas, por eso no va a hacer la tarea ahora. ¡Un chango! Eh, maestra, por si no le cree a mi hijo Eh, dámelo, dámelo, chango”, grita la mujer.

El video fue grabado por la usuaria @jenioronaq en la red social TikTok. Sin embargo, no es la primera vez que interactúa con el mono, ya que en un video anterior, el animal se sostiene en una de las rejas de una ventana y le dan una galleta.

¿Es legal tener un mono en México?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) expide la autorización para que las personas puedan tener un animal exótico como mascota.

A través del permiso SEMARNAT-08-056, las personas físicas o morales pueden pedir la autorización para tener un ejemplar de fauna silvestre que “no representen riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales”, especifica la dependencia.

El trámite para obtener esta autorización no tiene costo y está disponible para solicitarlo durante todos los días del año. El plazo máximo para resolver esta petición es de 15 días hábiles.

Incluso la SEMARNAT advierte que, en caso de que haga información faltante, la secretaría le pide al solicitante que brinde dichos datos en un plazo de cinco días hábiles.