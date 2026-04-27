“Denuncia sin sustento": Gobierno de Acapulco descalifica demanda de Saskia Niño de Rivera por el robo de donativos a refugio

¡Insisten en que no fue su culpa! Tras la denuncia de la activista, Saskia Niño de Rivera, por el robo de un donativo a la asociación Reinserta, el gobierno de Acapulco volvió a hablar de los hechos, comentando que la denuncia no tiene sustento.

El vocero de la alcaldesa Abelina López, Miguel Ángel López Sotelo, salió a la defensa del ayuntamiento después de haber sido señalado por omisión.

Denuncian la desaparición de donativos por casi 2 millones de pesos destinados a niñas víctimas de violencia en Acapulco...



La activista @saskianino acusó irregularidades en la entrega tras el paso de "Otis". Parte de los insumos apareció usada, mientras autoridades calificaron… pic.twitter.com/uYsOWAsKZU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

"Un desahogo emocional": la respuesta del vocero municipal ante denuncia de Saskia Niño de Rivera

Para el gobierno de Acapulco, las pruebas presentadas por Reinserta no son suficientes. López Sotelo afirmó que la denuncia en redes sociales carece de sustento y que se percibe a una Saskia "muy afectada emocionalmente".

Además, comentó que la donación de 2 millones de pesos se la hace "algo desproporcionado" e incluso agregó que no sabe si el SAT esté monitoreando los movimientos de la activista.

¿Dónde quedó la donación de Saskia Niño de Rivera a la "Villa de las Niñas" en Acapulco?

La denuncia original de Niño de Rivera es porque un camión lleno de colchones, almohadas, estufas y aires acondicionados llegó a Acapulco para reconstruir el refugio "Villa de las Niñas", dañado por el huracán Otis. Sin embargo, al llegar al destino, las cosas ya no estaban.

Tras una búsqueda de 24 horas realizada por el equipo de la activista, algunos de estos objetos aparecieron siendo usados por personas ajenas al refugio.

Renuncia en el DIF y la justificación de Abelina López

María del Rosario Moreno de la Cruz presentó su renuncia voluntaria como titular del DIF Acapulco, esto después de ser señalada por Niño de Rivera por decir que ellos no podían garantizar que las cosas no desaparecieran de nuevo.

La alcaldesa Abelina López aceptó la dimisión, pero lejos de condenar el acto, defendió el trabajo de la ahora exfuncionaria.

La alcaldesa justificó el incidente diciendo que fue un "error involuntario" y que los apoyos se canalizaron a otras áreas porque, según ella, no se especificó que eran exclusivamente para el refugio de las menores.

Abelina López se destapa como candidata para gubernatura de Guerrero

A pesar de la gravedad de las acusaciones por el manejo de donativos para niñas víctimas de violencia extrema, Abelina López parece tener la mirada puesta en el futuro político. En medio de la crisis, la alcaldesa anunció sus aspiraciones para la gubernatura de Guerrero en 2027, asegurando que cuenta con 41 años de trabajo territorial.

"Solo digo que Abelina va", declaró.

Abren investigación por robo de donativo en Acapulco

El ayuntamiento informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que hubo una reunión con representantes de Reinserta, pero la desconfianza persiste.

Por ahora, las niñas del refugio se quedaron sin el donativo.