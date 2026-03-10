Cae presunto asesino de El Vergel, en Iztapalapa: Mató su madre tras golpear a su hermano

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra Edwin “N”, señalado por su probable responsabilidad en el feminicidio de su madre y la tentativa de homicidio de su hermano.

Según informó la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 23 de febrero de 2026 al interior de un departamento en la colonia El Vergel, situación que ha conmocionado a los vecinos de la unidad donde vivía.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el agresor habría irrumpido en el inmueble para atacar a sus familiares. Durante la agresión, el hermano del imputado recibió múltiples golpes que lo dejaron inconsciente; al recuperar el sentido, descubrió que su madre ya no tenía signos vitales.

Feminicidio en "El Vergel": Descubren que el asesino era el hijo de la víctima

La captura de Edwin “N” ocurrió dos semanas después, luego de que el caso fuera turnado a la Policía de Investigación (PDI). Dos semanas, la FGJ CDMX logró integrar los datos de prueba necesarios para que un juez de control librara el mandamiento judicial.

Los puntos clave que permitieron establecer su probable autoría incluyen:



Análisis de cámaras: Agentes de la PDI revisaron minuciosamente las grabaciones de seguridad del interior de la unidad habitacional donde ocurrió el crimen.

Contradicciones en testimonios: Al entrevistar a los hijos de la víctima, el personal ministerial detectó inconsistencias severas en el relato de Edwin "N", lo que lo colocó como el principal sospechoso.

Operativo de captura: Tras ser ubicado, el sujeto fue aprehendido en las inmediaciones de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

📝 Aprehendimos a Edwin “N”, por su probable participación en el feminicidio de su madre y en la tentativa de homicidio de su hermano, hechos ocurridos dentro de un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa.



Tras el reporte, agentes de la @PDI_FGJCDMX iniciaron las… pic.twitter.com/l7sVzIJW0S — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 10, 2026

Edwin "N", presunto asesino de su madre, fue trasladado al reclusorio Oriente

Tras su arresto, Edwin “N” fue trasladado de inmediato al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. En este centro penitenciario, quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas tras la audiencia inicial.

Es importante destacar que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, al detenido se le presume inocente y recibirá dicho trato durante todas las etapas del proceso, hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.