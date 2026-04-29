¡Pacto en la sombra! Estados Unidos revela detalles de las reuniones entre Rocha Moya y “Los Chapitos”

Lo que mencionó en una carta "El Mayo" Zambada sobre reuniones de "Los Chapitos" con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser cierto según el comunicado publicado este 29 de abril en el que el gobierno de Estados Unidos acusa al morenista de conspirar con el Cártel de Sinaloa.

El punto más delicado de la investigación, hecha por la DEA, no es solo el apoyo electoral, sino la confirmación de que el gobernador asistió a encuentros con los líderes criminales para sellar un pacto de impunidad.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Así fueron las reuniones presenciales de Rubén Rocha Moya con "Los Chapitos"

La investigación de la DEA apunta a que Rocha Moya no fue un observador. El documento alega que, tanto antes como después de ganar la gubernatura en 2021, el funcionario asistió a reuniones con "Los Chapitos".

En estos encuentros, el compromiso fue que el gobierno de Sinaloa protegería la distribución de drogas hacia el norte a cambio de que la facción de los hijos de Guzmán Loera eliminara cualquier obstáculo político, incluyendo el secuestro de rivales durante la campaña.

"El Mayo" Zambada habría revelado estos encuentros entre "Los Chapitos" y Rocha Moya

Algunos detalles comenzaron a revelarse desde la detención de Ismael "El Mayo" Zambada. En una carta pública, el capo aseguró que fue secuestrado precisamente cuando se dirigía a una reunión donde se esperaba la presencia de Rocha Moya.

Aunque en su momento el gobernador negó cualquier vínculo, la acusación de Nueva York incluye que esos encuentros entre el poder político y el mando criminal eran una práctica recurrente para coordinar la logística del cártel.

¿Qué cargos enfrentaría Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

A diferencia de otros casos de corrupción, a Rocha Moya se le imputan delitos de violencia extrema. Además de la conspiración para importar narcóticos, el expediente incluye la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Para el gobierno encabezado por Trump, un gobernador que facilita el movimiento de este armamento no es solo un político corrupto, sino un facilitador activo de una organización que consideran terrorista por la violencia desatada en la región.

¿Cuáles son las penas que podría enfrentar Rocha Moya si es extraditado a Estados Unidos?

Por los cargos presentados, Rocha Moya enfrentaría una pena mínima de 40 años y una máxima de cadena perpetua. El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que el uso de posiciones de confianza para proteger el flujo de drogas mortales es una traición que no quedará impune, sin importar el título o la posición jerárquica del acusado.

Estados Unidos presiona al gobierno mexicano por narco políticos

Con la revelación de los cargos, la presión sobre el gobierno es imposible de ignorar. Estados Unidos ha dejado claro que la estructura de "Los Chapitos" no podría haber crecido tanto sin la complicidad de funcionarios públicos.

El Departamento de Justicia ya coordina esfuerzos para que rinda cuentas ante un juez en Nueva York por vender la seguridad de Sinaloa.