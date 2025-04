Autoridades de Chiapas capturan a presunto feminicida de dos Jóvenes indígenas en Chamula

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ofreció una conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas para informar sobre los avances significativos en la investigación del doble feminicidio perpetrado en el municipio de Chamula, donde perdieron la vida Rosa “N” y una menor de edad cuya identidad se mantiene reservada. En este encuentro con los medios, el fiscal anunció la detención de Vicente “N”, señalado como el presunto responsable de este crimen.

Fiscalía estatal solicitará pena máxima por doble feminicidio

En compañía del subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, Jorge Llaven calificó este acto como un crimen atroz contra dos jóvenes que ha causado una profunda indignación en la sociedad, asegurando que no quedará sin castigo. En este sentido, enfatizó que la Fiscalía General del Estado solicitará la pena máxima para este doble feminicidio, la cual podría ascender hasta 150 años de prisión.

El fiscal detalló que, como resultado de labores de inteligencia y la colaboración establecida con las autoridades del estado de Tabasco, Vicente “N” fue aprehendido en la ciudad de Villahermosa. Se espera que en las próximas horas sea trasladado al estado de Chiapas para continuar con la integración de la carpeta de investigación y que enfrente el proceso judicial correspondiente.

“Reitero mi agradecimiento por la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, ya que gracias a esta coordinación y comunicación se logró la detención de esta persona cuando intentaba darse a la fuga en un vehículo de transporte público con destino a otra entidad federativa”, precisó Llaven Abarca.

Localizan vehículo del presunto feminicida

Asimismo, informó que la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial logró ubicar el domicilio donde se encontraba el vehículo utilizado el día de los hechos. En un cateo realizado la mañana del lunes, en dicho inmueble, se localizó el automóvil y, en su interior, un arma de fuego, calibre 9 mm, la cual, por su tipo, podría ser el arma empleada por el feminicida.

Adicionalmente, se llevaron a cabo operativos de cateo en diversas propiedades pertenecientes a Vicente “N” y a la dueña del vehículo, donde se encontraron varias armas largas y cortas, las cuales fueron aseguradas como parte de la investigación.

Jorge Llaven Abarca destacó el cambio en la dinámica de actuación de las autoridades en la región, señalando que “antes, en algunos municipios, debido a los llamados usos y costumbres, no se podía ingresar ni actuar con prontitud; hoy en día no, hoy contamos con el respaldo del pueblo, y por supuesto, no permitiremos que ningún delito quede impune y actuamos de manera inmediata. La coordinación con las Fuerzas Armadas, autoridades municipales y estatales es muy estrecha, y esto se demuestra con resultados”.

¿Qué fue lo que sucedió con las dos jovencitas de Chiapas?

Sobre cómo ocurrieron los hechos, se informó que las jóvenes tzotziles, de 14 y 18 años y originarias de San Cristóbal de las Casas, desaparecieron el viernes 18 de abril tras salir de su domicilio. Tras una búsqueda en la zona, lamentablemente fueron encontradas sin vida durante la madrugada en un camino de terracería en la comunidad Cruz de Obispo, perteneciente al municipio vecino de San Juan Chamula, aproximadamente a 10 kilómetros de donde fueron vistas por última vez.

En relación con la postura de las autoridades, la Secretaría General de Gobierno y Mediación indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya está investigando el hallazgo de las dos mujeres bajo el protocolo de feminicidio, debido a que presentaban heridas de bala en la cabeza. Por el momento, se desconoce si las víctimas fueron asesinadas en ese lugar o si sus cuerpos fueron trasladados hasta ese punto para ser abandonados.