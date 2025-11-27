Pánico en Cozumel: incendio de embarcación de la Marina deja varios marinos hospitalizados

Una embarcación de la Armada de México sufrió un fuerte incendio después de una explosión registrada durante la mañana de hoy jueves 27 de noviembre de 2025, en aguas de Cozumel, en Quintana Roo.

Este siniestro provocó la intensa e inmediata movilización de elementos navales, bomberos, además de personal de emergencias: "una embarcación de la Marina Armada de México, se logró controlar el fuego y ya llegaron los elementos de la marina para hacerse cargo de su embarcación y su personal", señaló Alfredo Arellano, director de Protección Civil en Cozumel.

#ÚltimaHora Controlan incendio en embarcación de la Marina Armada de México en #Cozumel. Me confirman autoridades que 4 marinos fueron trasladados al hospital y 1 más tuvo lesiones leves. pic.twitter.com/zTihAvhQNy — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) November 27, 2025

Se reporta que cuatro marinos fueron trasladados a un hospital, mientras que un quinto resultó con lesiones mayores, informaron autoridades navales a nuestro compañero Israel Herrera, en el siniestro ocurrido mientras la embarcación de la Marina se encontraba atracada en la Marina FONATUR, al sur de la isla.

#ÚltimaHora Según el reporte obtenido con fuentes locales son 4 marinos que resultaron con quemaduras y fueron trasladados al hospital, tras incendio en embarcación de la Marina Armada de México. Trasciende se generó luego de estar cargando combustible. Información de desarrollo — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) November 27, 2025

¿Qué pasó en Cozumel con la embarcación de la Marina?

De acuerdo con testigos en la zona, el navío estaba cargando combustible cuando comenzó el incendio en la parte trasera de la embarcación. El director de Protección Civil en Cozumel agregó que:“desconocemos las causas ya en este caso la Marina a través de los peritos del incendio son los que determinarán qué originó el fuego de la embarcación”.

Medios locales, señalaron que se registró una explosión al interior de la embarcación en la Marina Asipona de Cozumel, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Personal de auxilio y ambulancias arrobaron al muelle de Cozumel para atender a los heridos, que de manera preliminar se habla de cuatro personas resultaron lesionadas con quemaduras y que una de ellas fue llevada en código rojo, debido a la gravedad de sus lesiones.

#Entérate Así fue el incendio en embarcación de la Marina Armada de México en #Cozumel. Información en desarrollo. Hay marinos con quemaduras. pic.twitter.com/SpZP3taZTq — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) November 27, 2025

Marina informa sobre incendio de Embarcación en Cozumel

La Secretaría de Marina informó que este siniestro se suscitó durante las maniobras rutinarias a bordo de una embarcación del tipo ERI (Embarcación de Respuesta Inmediata), al manipular combustible. Este incidente provocó heridas a cinco elementos navales que se encontraban a bordo del navío.

#EsNoticia Confirma la @SEMAR_mx que el incendio se generó tras manipular combustible, lo que ocasionó heridas a cinco elementos navales que se encontraban a bordo. pic.twitter.com/D681uvJqRR — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) November 27, 2025

El personal naval que resultó herido fue auxiliado por integrantes de la Marina Cozumel y posteriormente fueron trasladados en ambulancia a la Clínica Naval de Cozumel, en donde son atendidos y se encuentran estables. El Mando Naval proporciona todo el apoyo necesario para la atención médica de los elementos heridos, además de que mantiene en comunicación con sus familiares.