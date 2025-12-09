Cae presunto homicida del regidor de Reynosa; fue ahorcado en departamento de Reforma

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la detención de un joven de 20 años, identificado preliminarmente como Yael "N", señalado como uno de los probables responsables de la muerte del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas .

La captura se dio apenas 24 horas después del hallazgo del cuerpo del funcionario en un departamento sobre Paseo de la Reforma, gracias a trabajos de inteligencia que permitieron rastrear al sospechoso a través del teléfono celular que le robó a la víctima.

La captura: Rastreo satelital y videovigilancia

Tras el hallazgo del cuerpo el pasado 7 de diciembre en la colonia Tabacalera, las autoridades analizaron las cámaras de videovigilancia del condominio. En las grabaciones, identificaron que el regidor ingresó al inmueble acompañado de dos personas, quienes posteriormente se retiraron solas del lugar a bordo de un vehículo color gris.

De acuerdo con fuentes en Tamaulipas, el regidor fue ahorcado al interior del inmueble. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

#Importante | Fue detenido un sujeto posiblemente implicado en el homicidio de Bryan Nicolás Vicente, regidor de #Reynosa, #Tamaulipas, localizado sin vida el pasado 7 de diciembre dentro de un departamento sobre Paseo de Reforma, en la colonia Tabacalera, @AlcCuauhtemocMx.



El seguimiento digital fue clave: la policía utilizó el sistema de geolocalización del celular del occiso, el cual seguía activo. Esto llevó a los agentes hasta el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde interceptaron el automóvil el 08 de diciembre.

Al detener a Yael "N", le fueron asegurados:



31 bolsitas de marihuana y un kilogramo de la misma hierba.

y un kilogramo de la misma hierba. Un empaque con sustancia similar al crystal .

. Tres teléfonos celulares de alta gama (presumiblemente propiedad de la víctima).

(presumiblemente propiedad de la víctima). Cuatro tarjetas bancarias de diferentes instituciones.

de diferentes instituciones. El vehículo gris con placas del Estado de México.

¿Qué pasó con el regidor de Reynosa? Noche de fiesta terminó en tragedia

Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años y Regidor número 14 del Ayuntamiento de Reynosa, se encontraba en la Ciudad de México tras asistir a la celebración de los 7 años de gobierno de Morena.

El cuerpo del joven político fue hallado al interior del departamento donde se hospedaba. Los reportes periciales indican que estaba parcialmente desnudo, boca abajo y presentaba huellas de asfixia. En la escena se encontraron latas de cerveza y ropa en desorden, reforzando la hipótesis de que pudo haber sido drogado por sus acompañantes para robarle.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado que aparece en los videos de seguridad.