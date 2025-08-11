Muere Miguel Uribe, senador y aspirante presidencial en Colombia, víctima de un atentado

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial en Colombia, murió este 11 de agosto de 2025, dos meses después de haber sufrido un atentado mientras realizaba un mitin político.

Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó el fallecimiento por medio de su perfil de Instagram. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, publicó Tarazona.

Cabe recordar que Uribe Turbay, de 39 años de edad, fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 en Bogotá, por lo cual estaba internado en el Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que confirmó la muerte del senador, la cual sucedió a la 1:56 horas, tiempo local, 12:56 horas, tiempo del centro de México.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay”, mencionó el comunicado del hospital.

¿Quién disparó contra Miguel Uribe?

Por este caso, hay seis personas detenidas, entre ellas, un joven de 15 años de edad, quien es señalado de haber disparado contra Miguel Uribe en el atentado del 7 de junio pasado.

Las autoridades le imputan al joven detenido los delitos de homicidio en grado de tentativa, así como fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego. El adolescente rechazó los cargos.

VIDEO: Atacan a precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay; hay un detenido

¿Quién es Miguel Uribe?

Miguel Uribe Turbay era nieto de Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Diana Turbay, madre del político, fue una periodista secuestrada y asesinada en 1991 por integrantes del Cártel de Medellín, bajo las órdenes de Pablo Escobar.

Desde 2022 fue senador por el Partido Centro Democrático. En 2019 fue candidato a la alcaldía de Bogotá.

Uribe Turbay tenía una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Su principal postura es que la seguridad es un eje central en el gobierno e impulso a la inversión extranjera.

En octubre de 2024 anunció que era aspirante a la candidatura de la presidencia para las elecciones de 2026. El Partido Centro Democrático aún no ha definido a su candidato oficial para dichos comicios.

