Entre dulces y rifles: el crimen se exhibe en Tlacotepec, Guerrero y autoridades guardan silencio

Un video difundido en redes sociales mostró la presencia del crimen organizado en Tlacotepec, Guerrero y, sobre todo, sobre la ausencia de las autoridades. Las imágenes muestran una caravana navideña de vehículos con hombres armados que recorren comunidades de la sierra mientras reparten dulces y juguetes a niñas y niños, sin que hasta el momento exista una postura oficial de los gobiernos estatal o federal.

La caravana navideña armada que recorrió Tlacotepec

De acuerdo con las grabaciones, el convoy fue captado en la localidad de Tlacotepec, perteneciente al municipio de General Heliodoro Castillo, en plena región serrana de Guerrero . En los videos se observa a varios sujetos armados a bordo de camionetas decoradas con motivos navideños, lanzando dulces a menores que se acercan sin aparente temor.

Circula video donde "Los Tlacos", grupo criminal que opera en la región, realizaron una caravana navideña con música, regalos y escoltas armadas, repartiendo dulces.

Incluso, uno de los hombres aparece disfrazado de Santa Claus, mientras otros portan armas largas a la vista, circulando libremente por los caminos de la comunidad.

El hecho habría ocurrido durante una festividad local en Tlacotepec

Según versiones que circulan en redes sociales, la caravana navideña se habría registrado durante el desarrollo del pendón tradicional, una celebración comunitaria que reúne a familias de la zona. La escena, lejos de ser aislada, ha provocado una fuerte polémica por normalizar la presencia de grupos armados en eventos públicos y frente a menores de edad.

¿Quiénes están detrás de la caravana navideña en Tlacotepec?

Usuarios y especialistas han señalado que los hombres armados pertenecerían al Cártel de la Sierra, también conocido como Los Tlacos, un grupo que opera en municipios serranos de Guerrero y que mantiene disputas territoriales con organizaciones rivales como La Familia Michoacana.

Este grupo criminal tiene un historial complejo. Surgió como una policía comunitaria, pero con el paso del tiempo evolucionó hacia una organización señalada por extorsiones, robos y enfrentamientos armados, lo que ha marcado su presencia en la región con episodios constantes de violencia.

El silencio de las autoridades tras caravana criminal en Tlacotepec

Lo que más ha generado indignación es que, hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ni autoridades municipales o federales han emitido una postura oficial sobre los hechos. Tampoco se ha informado si existe alguna investigación en curso o si se tomarán medidas para evitar que este tipo de actos se repitan.

Para muchos usuarios en redes sociales, el video no solo exhibe el poder de los grupos criminales, sino también la falta de control del Estado en amplias zonas de Guerrero, donde el crimen organizado se mueve sin obstáculos y ocupa espacios que deberían estar bajo resguardo de las autoridades.

Normalizar la violencia frente a la infancia

Analistas advierten que este tipo de actos buscan ganar aceptación social, especialmente entre comunidades vulnerables, utilizando regalos y eventos festivos como una estrategia para legitimar su presencia y fortalecer su influencia, incluso frente a niñas y niños.

Mientras los videos siguen circulando y acumulando miles de reproducciones, la pregunta sigue en el aire: ¿dónde están las autoridades cuando hombres armados recorren comunidades repartiendo dulces a plena luz del día?