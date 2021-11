Caravana migrante avanza con rapidez por Chiapas, no desistirá

La jornada de este día para la nueva caravana migrante comenzó desde las 4:00 horas, cuando los extranjeros levantaron el campamento donde durmieron en el municipio de Huehuetán, Chiapas, este grupo anunció que su camino será de noche y madrugada para avanzar con mayor rapidez.

Los migrantes caminaron 16 kilómetros en cuatro horas y media y llegaron al municipio de Huixtla en donde pretenden hacer una parada breve para, hoy mismo, dirigirse y quedarse en Escuintla, a 18 kilómetros de donde están hoy.

A pesar de la distancia, los migrantes provenientes de países como Haití, Cuba y Venezuela, aseguran que tienen fuerzas para continuar su camino lo cual les permite avanzar con rapidez.

La iglesia católica de Huixtla ofreció a la caravana migrante agua y alimentos y se prevé que alrededor de las 18:00 horas de este viernes retomen su trayecto hacia el centro del país.

Los integrantes de esta nueva caravana migrante han acordado viajar en la madrugada y la noche para evitar las complicaciones derivadas por las altas temperaturas.

De acuerdo con los líderes de esa caravana, son cuatro mil personas las que conforman el grupo, sin embargo se han ido rezagando por lo que se replantearán la estrategia para avanzar y no dejar atrás a mujeres y niños, sobre todo.

Luis Rey García Villagrán, dirigente del Centro de Dignificación Humana y quien acompaña esta caravana, calificó como una “estupidez” que las autoridades les hayan advertido que sumarse a la caravana anularía el trámite de refugio.

“De por sí no sirven citas para febrero, marzo, es nada, una precita es nada delante de lo jurídico, una precita equivale a no tener nada, perder el trámite ante Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) no es cierto porque eso se puede hacer en la oficina que está en Acayucan y en la Ciudad de México, que no le estén mintiendo a los migrantes”, dijo.

Por otro lado, dijo que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) “ha venido recogiendo mediante el operativo buitre que ellos denominan falsamente rescate, a migrantes de poco en poco y que son llevados a Tapachula”, es decir a los migrantes que se van rezagado.

Azteca Noticias

La otra caravana migrante avanza en su tercer día por Veracruz

A las siete de la mañana de ayer, la caravana migrante emprendió su caminata sobre la carretera transístmica, de Jesús Carranza a San Juan Evangelista.

Descansaron alrededor de ocho horas en la localidad de Loma Bonita y a las cuatro de la tarde reanudaron el paso hasta la comunidad Campo Nuevo.

Eduardo Espinoza, integrante de la caravana refirió que están cansados: “en la mañana ya recorrimos unos 20 kilómetros y ya con esta otra jornada pues es más difícil… tuve que pedir una pastilla para el dolor muscular porque descansé un rato y apenas me podía mover...”

La Guardia Nacional vigilaba el avance de la caravana y a los que se subían en los vehículos los bajaban, pero muchos migrantes aunque poco trayecto lograron avanzar en camionetas o colgados de los autotanques; caminan cansados, algunos enfermos y con llagas en los pies.

Eduardo relata que la Guardia Nacional no le permite subir a los tráileres, incluso, el INM instaló un filtro de revisión en campo nuevo, donde poco más de 60 migrantes se entregaron para tramitar la visa por razones humanitarias.

El titular de INM en Veracruz informó que los primeros 45 fueron trasladados a Michoacán; “siempre los mandamos hacia el norte, a Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, depende del trabajo de la capacidad que tenga cada estación; ya vienen cansados, molestos, enfermos algunos...”

Al caer la noche, una mujer fue atropellada por un vehículo, resultó con lesiones menores pero fue trasladada a un hospital para su valoración médica, aunque en el domo de esta comunidad estaban descansando los elementos de la Guardia Nacional, se retiraron para que se instalaran los migrantes y ahí descansaran para continuar su camino.

Con información de Heidi Castellanos, Fuerza Informativa Azteca