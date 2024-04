Cardi B se ofende al ser confundida con mexicana; ¿cuál es su nacionalidad?

En las últimas horas, Cardi B ha generado gran controversia al expresar su molestia luego de que en redes sociales contantemente se confunda su verdadera nacionalidad con la mexicana. La rapera afirmó sentirse “ofendida” por esta equivocación porque afirma que el mundo borra su identidad, ¿cómo comenzó todo? Esto es lo que debes saber.

Cardi B se ofende por ser confundida con mexicana

Las declaraciones de Cardi B surgieron a raíz de un video en vivo, de aproximadamente 15 minutos de duración, que realizó en sus redes sociales, donde la rapera habla sobre su reciente viaje a nuestro país y expresa su molestia por ante la constante confusión: “Me ofende un poquito cuando la gente me dice ‘mexicana’. No tengo nada en contra de México ni de los mexicanos, pero hay una diferencia”.

Las declaraciones de Cardi B generaron una gran controversia, pues algunos usuarios, criticaron a la famosa por su actitud, considerándola como una falta de respeto hacia México y su riqueza como nación. Por otro lado, algunos internautas la apoyaron por defender su origen y por resaltar la importancia de la identidad cultural.

¿Quién es Cardi B?

Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, es una reconocida rapera que se caracteriza por su personalidad fuerte y directa, la cual también ha estado presente en sus redes sociales, donde ganó popularidad inicialmente.

La artista posee varios récords entre las mujeres en el hip hop, incluyendo el mayor número de sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y ser la única en lograr múltiples números uno en solitario. Además, se desempeña como compositora, actriz y empresaria.

¿Cuál es la nacionalidad de Cardi B?

Pese a las críticas, la rapera ha destacado que el tema va más allá de ir en contra de nuestro país, si no que se debe aprender a reconocer las diferencias culturales, pues mencionó que ella es de nacionalidad dominicana y se siente orgullosa de su origen.

“Yo no soy mexicana, soy dominicana. Y me ofende un poquito cuando la gente me dice ‘mexicana’. No tengo nada en contra de México ni de los mexicanos, pero hay una diferencia. Yo soy dominicana, y tengo mi propia cultura”, acentuó la artista.