Carla Fernanda Ávila, la mexicana en ‘El Juego del Calamar’

Carla Fernanda Ávila es una actriz mexicana que tiene una aparición en la serie coreana El Juego del Calamar, la cual ha alcanzado gran popularidad en las últimas semanas y se ha convertido en uno de los contenidos más vistos en plataformas streaming.

A pesar de que El Juego del Calamar es una de las series más importantes de lo que va de este año, pocas personas saben que hay una mexicana que formó parte de su reparto. Se trata de Carla Fernanda Ávila, de 27 años, quien nació en Guadalajara.

La mexicana vive en Corea desde el 2017. Viajó a Seúl mientras estudiaba la Ingeniería en Finanzas, pero tras cuatro años de vivir en Asia decidió incursionar en la actuación, ya que desde joven le llamó la atención el mundo del entretenimiento y el modelaje.

Aunque la participación de la mexicana Carla Fernanda Ávila es breve en El Juego del Calamar, la escena en la que interviene es muy representativa, ya que aparece interpretando a una escultura viviente con body painting, mientras los VIP’s observan cómo se desarrollan los juegos.

Amigos reconocen a Carla Fernanda Ávila en El Juego del Calamar

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la mexicana Carla Fernanda Ávila compartió algunas fotos de su participación en El Juego del Calamar y explicó la experiencia que vivió al actuar con body painting.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix, El Juego del Calamar. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, señaló la mexicana.

Necesitaba quedarme quieta y moverme lo mínimo porque la pintura se caía, y como saben ¡me es casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo.

Incursión de Carla Fernanda Ávila en la actuación

En diferentes entrevistas a medios de comunicación, Carla Fernanda Ávila ha señalado que abrirse paso profesionalmente en Corea no ha sido fácil. Uno de los problemas que enfrentó fue tener que bajar más de diez kilos y teñirse el cabello para encajar con los estándares de belleza de aquel país asiático.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram ha mencionado que es políglota, ya que habla español, inglés y coreano.

Además de El Juego del Calamar, la mexicana ha participado en las series surcoreanas The Beauty Inside y Record of Youth, así como en la película Space Sweepers. Sin embargo, aseguró en una entrevista que en Asia quiere ser una actriz reconocida y respetada como Salma Hayek.