Muere Carlos Bremer, empresario mexicano y presidente de Value, a los 63 años; ¿qué le pasó?

Murió Carlos Bremer Gutiérrez, presidente de Grupo Value y juez del programa de televisión Shark Tank. El empresario mexicano falleció hoy viernes 5 de enero de 2024, a los 63 años de edad, tras varios días de permanecer hospitalizado.

Este magnate fue internado desde el pasado martes 2 de enero, luego de que se desvaneciera tras sufrir una especie de preinfarto en las oficinas de su grupo financiero que se encuentran ubicadas en San Pedro, Nuevo León.

🚨#ÚLTIMAHORA | Se reporta el fallecimiento del empresario Carlos Bremer a los 63 años de edad tras complicaciones de salud.#QEPD 🙏 pic.twitter.com/RDe7jZ9Eum — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2024

¿Qué dijo Value sobre la muerte de Carlos Bremer?

Mediante un comunicado de Value Grupo Financiero informó acerca de la muerte de Carlos Bremer:

“Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. (“Value Grupo Financiero”) comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024”.

El empresario asumió la Dirección General de Value Grupo Financiero en el año de 1993, junto con la llegada de “un grupo de inversionistas que capitalizó a la emisora, integrando a un equipo de directivos con amplia experiencia”.

Bajo la gestión del exjuez de Shark Tank, el “grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional. De manera simultánea, realizó una amplia labor en beneficio a diversas causas, labor que incluyó el apoyo al deporte, a la educación, a diferentes actividades artísticas, así como muchas otras causas de filantropía”, se informó en el comunicado de Value Casa de Bolsa. José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de Director General de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria “Value Casa de Bolsa”.

Carlos Bremer, estrella de ‘Shark Tank’

El magnate mexicano se ganó el cariño de la gente, además de que saltó a la fama debido a su participación como juez en el popular programa ‘Shark Tank México’.

Aunque cabe señalar que Bremer también es reconocido por su intensa participación en proyectos filantrópicos y sociales. Desde hace varios años estaba comprometido con varias causas benéficas, además de su contribución al desarrollo social en la República Mexicana.

Bremer, un empresario ejemplar y gran promotor del deporte

Siempre se destacó por su impulsó al deporte en México, entre los deportistas a los que Bremer ayudó en su carrera profesional, se destaca Saúl “Canelo” Álvarez, quien se pronunció al respecto en una publicación en sus redes sociales en donde publicó una foto con el empresario con la leyenda:

“Gracias por tu apoyo y tus enseñanzas, te recordaré con cariño y admiración. Buen viaje, querido amigo”.

¿De cuánto era la fortuna de Carlos Bremer?

Empresario ejemplar, además de un hombre comprometido con México, Bremer logró una fortuna que se estima en unos 67 mil millones de dólares que logró a lo largo de los años mediante una serie de empresas con diversos giros.

Siempre se guió bajo su mismo consejo de “nunca limitarse” por lo que siempre se dedicó a diversificar inversiones y dedicar el tiempo necesario a cada una de sus organizaciones.