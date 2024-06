¡Festejará con su público! Carlos Rivera cumple 20 años de carrera tras salir de La Academia

Su sueño se hizo realidad y en La Academia lo pudo lograr. El cantante mexicano, Carlos Rivera, está por cumplir 20 años de coronarse de la tercera generación de este histórico reality show musical. Para celebrar estas dos décadas de trayectoria artística, el cantante ofrecerá 20 espectáculos en diferentes ciudades de México, Sudamérica, Estados Unidos y España, comenzando con la arena CDMX el próximo 4 de julio, una fecha muy especial para el intérprete.

En entrevista con Linet Puente para Azteca Espectáculos, el intérprete de melodías como “Sólo tú" o “Te esperaba”, señaló cómo festejará su trayectoria en la industria musical.

“Literalmente celebramos el día que gano La Academia, yo gané el 4 de julio del 2004 en Acapulco y entonces quisimos celebrarlo aquí en la arena, entonces va a ser una fiesta”, explicó el intérprete.

Carlos Rivera también detalló cuáles fueron las enseñanzas que le dejó salir de La Academia y cómo le ha funcionado en su carrera musical.

“No entendía lo que pasaba, o sea, eran demasiadas cosas lo que estaba ocurriendo. Luego te das cuenta de que sí, que se te prepara al menos a ver las críticas. Los regaños de los maestros, el que voten o no voten por ti, es lo que te va a pasar aquí afuera, no tus boletos, te escuchen o no te escuchen, que te critiquen todo, te inventen todo, pasas de todo”, añadió.

El ganador de La Academia reconoció que está agradecido con la gente que le brindó la confianza, pero también con los que no le brindaron la mano, pues eso lo impulsó a dar su mejor versión.

“Lo que sí agradezco mucho, es a toda la gente que creyó en mí en esos momentos. Agradezco todo el camino, todo lo que pasó, todas las personas que me dijeron que no, todas las personas que me cerraban la puerta. Todo eso lo agradezco mucho porque si no, no sería el artista que soy, la persona que soy, yo aprendí a ir a buscar las oportunidades”, mencionó Carlos Rivera.

#CDMX | ¡@_CarlosRivera cumple 20 años de carrera!



Para celebrarlo, el cantante brindará 20 shows en difentes lugares de México, Sudamérica, Estados Unidos y España, empezando el 4 de julio en la Arena Ciudad de México.



La #entrevista con @LinetPuente para #HechosDomingo. pic.twitter.com/4Cet7jVGuI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2024

El cantante oriundo de Huamantla, Tlaxcala, continúa creciendo en lo profesional y personal, pues tras convertirse en papá y continuar con su gira, se ha fortalecido a pesar de que debe ‘partirse en dos’.

“Yo paré en el momento en el que sabía que eran las fechas en las que iban a ser (nacimiento de su hijo), llegué justo el mero día, pero llegué. Yo ya tenía un mes completo solamente para estar ahí y después los proyectos que tomé todos eran en México, los siguientes a todos me acompañaron.

“Los demás, pues eran que me iba yo dos días y regresaba, entonces realmente paso más días de la semana en casa con ellos que los que no estoy, pero porque además le das mucha más importancia a eso, prioridad; por ejemplo en el embarazo no me perdí una sola revisión ni una, o sea, yo estuve ahí", detalló Rivera.

Carlos Rivera, una estrella que brilla

El reconocido cantante, compositor y actor mexicano, Carlos Rivera, saltó a la fama al ganar la tercera generación de La Academia. Firmó con Sony BMG en 2005 y participó en “Desafío de Estrellas” al año siguiente. Ha sido juez en varias ediciones de “The Voice” y protagonizó musicales como “La Bella y la Bestia” y “El Rey León”. También incursionó en la actuación en televisión y teatro, con destacadas participaciones en series y telenovelas.

La música de Carlos Rivera ha trascendido fronteras, siendo parte del filme de Disney “Coco”, donde interpretó la versión en español de la canción “Recuérdame”.

Carlos Rivera ha dejado una huella imborrable en la industria musical con una serie de álbumes exitosos que incluyen “Carlos Rivera” (2007), “Mexicano” (2010), “El hubiera no existe” (2013), “Yo creo” (2016) y “Guerra” (2018). Su último lanzamiento hasta la fecha, “Sincerándome” (2023).