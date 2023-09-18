Reinauguran escuela destruida por el huracán “Agatha” en Copalita, Oaxaca
En 2022 el huracán "Ágatha” arrasó con Copalita, Oaxaca, incluyendo la escuela de la comunidad; María Laura Medina de Salinas encabezó la reinauguración del plantel.
La secretaría de la SEP presentó los LTG y el modelo de la Nueva Escuela ante embajadores de América Latino; sin embargo, omitió algunos aspectos.
Sigue en FIA las últimas actividades de las candidatas a las Elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, del domingo 14 de mayo.
El hallazgo de una cripta en Toniná Chiapas, revela que algunos gobernantes mayas fueron convertidos en bolas de hule para el ritual del Juego de Pelota
El próximo 15 de mayo de 2022 ocurrirá el primer eclipse lunar del año 2022; la llamada Luna de Sangre, así lo podrás ver en la mayor parte de México.
Princesa Guerrera: Luego de 10 años de investigaciones, ya se sabe qué esconde el hallazgo arqueológico más importante del occidente de México.
Cirujanos del Hospital “Dr. Antonio Fraga” del CMN La Raza del IMSS colocan primer implante personalizado en zona ocular de paciente con fractura.
A través de su cuenta de Twitter la SGIRPC de la CDMX informó sobre las personas hospitalizadas, dadas de alta y no localizadas por el accidente en la Línea 12.
La Reina Roja, Señora Gobernante de las Generaciones, regresó a Palenque, Chiapas, a 27 años de su descubrimiento. Nota de Carlos Soto.
La Cofepris aprobó que la vacuna desarrollada por Rusia, Sputnik V, pueda ser usada de emergencia en México, de acuerdo a Funcionarios de la Secretaría de Salud.