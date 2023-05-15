Estas fueron las actividades de las candidatas a las Elecciones Edomex 2023

Un domingo muy activo tuvieron Delfina Gómez y Alejandra del Moral, las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México (Edomex), a 21 días de la elección para gobernadora, de estas elecciones Edomex 2023; estas fueron algunas de sus actividades.

Delfina Gómez, abanderada de la Coalición "Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, visitó este domingo los municipios de Tonanitla, Nicolás Romero y Nextlalpan.

Terminamos la jornada de hoy en #Tonanitla, un municipio con gente que quiere hacer realidad el sueño del cambio y a quienes agradezco por sus atenciones y por escuchar estas Propuestas del Cambio. ¡Nos volveremos a ver, ustedes también son parte de la transformación que… pic.twitter.com/ppZrOLxwYF — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 15, 2023

Aludiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, la aspirante aseguró que gobernará el Edomex con austeridad, responsabilidad y humanismo y "demostrando que un gobierno honesto y comprometido con el pueblo sí es posible".

En Nextlalpan, Delfina Gómez prometió que fortalecerá al magisterio y aseguró que es falso que quiera desaparecer el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Poco después, en Tonanitla, señaló que un tema preocupante en la entidad son las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Por lo que dijo que propondrá a los presidentes municipales crear una Policía de Género donde no exista esta división policiaca.

Últimas noticias de Alejandra del Moral

Por su parte, Alejandra del Moral, aspirante de la Coalición Va por el Edomex, que integran PRI, PAN y PRD, estuvo en la zona de Amecameca, Ecatzingo y Chalco.

En este último municipio, Del Moral prometió el Seguro Popular Mexiquense, con el quese brindará atención médica digna y de calidad para infantes con cáncer y otras enfermedades.

En mi gobierno los recursos para el campo no sufrirán recortes. Me comprometo a no dejarlos desprotegidos. El campo mexiquense tiene que seguir siendo nuestro orgullo y vamos a comenzar mejorando su presupuesto. #AleGobernadora #VotALE pic.twitter.com/ahn2Gx3gqX — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 14, 2023

La priísta prometió que de ganar la elección, en su gobierno no habrá recortes a los recursos para el campo, y va a comenzar mejorando su presupuesto. Además, dijo que aumentará la protección de los bosques.

Señaló que va a priorizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura hídrica, para que el agua llegue a todos los hogares de la entidad.

En Amecameca, Alejandra del Moral se comprometió a recuperar las escuelas de tiempo completo para apoyar a las familias trabajadoras.