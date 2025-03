Caro Quintero y el caso “Kiki” Camarena, el día que el capo aseguró que no debía nada en EU

Hace 40 años el narcotraficante Rafael Caro Quintero aseguraba que no debía nada en Estados Unidos. “Nada negativo, nada, no debo nada con Estados Unidos”. Decía que no había motivo para ser extraditado; “nada todo es negativo, pues no recuerdo, pero no debo nada en Estados Unidos yo”.

El poder y el dinero que tenía “El Narco de Narcos” en México dejaba ver su confianza de que nunca lo juzgarían en la Unión Americana. Este jueves México entregaba un paquete de 29 delincuentes de alto impacto ligados al crimen organizado, pero solo uno tenía el valor del trofeo más preciado para la justicia y agencias antidrogas norteamericanas.

Caro Quintero, en manos de EU 40 años depués

Tuvieron que pasar 40 años para que Estados Unidos tuviera en sus manos a Caro Quintero. Su entrega va más allá de las miles de toneladas de marihuana y droga que tráfico quintero hacia suelo americano.

La espina clavada y la deuda por cobrar la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Fue 1984 cuando el agente logró infiltrarse como agente encubierto al Cártel de Guadalajara, logrando ubicar el rancho El búfalo.

Se trataba de un terreno equivalente a mil campos de futbol, en el que militares y agentes de la DEA vieron arder más de 8 mil toneladas de marihuana. Había sido un golpe duro de millones de dólares al Cártel de Guadalajara, y para Caro Quintero era jurar la muerte de “Kiki” Camarena.

El asesinato de “Kiki” Camarena

En 1985 el agente de la DEA fue secuestrado y asesinado, lo que significó la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Era el asesinato del primer agente de esa agencia en la historia a manos de un cártel mexicano.

Después de haber sido ingresado a la lista de los más buscados, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica. Tras su juicio fue condenado a 40 años de prisión por la muerte del agente de la DEA. En 2013 fue liberado tras cumplir 28 años de condena mediante un recurso legal, dos años después se ordenó su recaptura. En 2022 fue detenido una vez más, después de 40 años, le recargarán allá todo el peso de la ley.