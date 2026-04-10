Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy 10 de abril 2026: Noticias EN VIVO
En Azteca Noticias mantenemos un monitoreo constante y en vivo sobre la situación que prevalece en las principales carreteras del país, hoy 10 de abril 2026.
Las autoridades de tránsito y seguridad federal han emitido una alerta para los conductores que circulan por las principales arterias del país este 10 de abril de 2026.
Debido a una combinación de manifestaciones sociales y siniestros de gravedad, la movilidad se encuentra seriamente comprometida, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y buscar rutas alternas. Azteca Noticias te mantendrá informada e informado todo el día.
Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 10 abril 2026
Cierres por accidentes y siniestros
La vialidad no solo se ha visto afectada por temas sociales, sino también por incidentes imprevistos de alta peligrosidad. En la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, las autoridades determinaron el cierre total de la vía a la altura del kilómetro 163+900.
Esta medida se tomó tras registrarse un fuerte percance vial que derivó en el incendio de varios automóviles, lo que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de rescate y seguridad para controlar el fuego y retirar las unidades siniestradas.
Manifestaciones en el norte de Veracruz
La conectividad en la zona norte de Veracruz también presenta dificultades significativas este día. Se reporta una concentración de personas que bloquean la carretera Tuxpan-Tampico.
El punto crítico se localiza exactamente a la altura del kilómetro 048+300, donde el flujo vehicular se encuentra detenido por las movilizaciones de los manifestantes.
Interrupciones en el estado de Sinaloa
En el noroeste del país, las afectaciones son constantes debido a la presencia de productores agrícolas. Los bloqueos se concentran principalmente en el tramo que une Los Mochis con Culiacán.
Los manifestantes han tomado posiciones en las casetas de cobro de El Pisal, Cuatro Caminos y San Miguel, impidiendo el paso regular de los vehículos como medida para visibilizar sus demandas ante las autoridades correspondientes.
Alertan sobre complicaciones viales en diversas regiones de México
El origen de las movilizaciones actuales se remonta al lunes pasado, cuando la Asociación Nacional de Transportistas comenzó un paro en todo el territorio.
El grupo exige a las instituciones gubernamentales el cumplimiento de su pliego de peticiones, el cual incluye seguridad en los trayectos, así como tarifas equitativas en el costo de combustibles y peajes.
Aunque la organización detuvo sus acciones colectivas tras denunciar agresiones por parte de la fuerza pública en Tlaxcala, diversos contingentes han decidido mantener la presión en las vialidades.