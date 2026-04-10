Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy 10 de abril 2026: Noticias EN VIVO

Las autoridades de tránsito y seguridad federal han emitido una alerta para los conductores que circulan por las principales arterias del país este 10 de abril de 2026.

Debido a una combinación de manifestaciones sociales y siniestros de gravedad, la movilidad se encuentra seriamente comprometida, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y buscar rutas alternas. Azteca Noticias te mantendrá informada e informado todo el día.

