Caos vial en la México-Cuernavaca: Tráiler atorado paraliza salida desde Tlalpan

Un tráiler quedó atorado la noche de este martes 17 de febrero bajo de un puente en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Chimalcóyotl. El accidente de última hora paralizó la circulación para quienes avanzan desde Tlalpan hacia la carretera libre .

El bloqueo detuvo el tránsito en dirección sur y generó largas filas de vehículos desde Viaducto Tlalpan e Insurgentes. Ante la falta de avance, pasajeros comenzaron a bajar del transporte público y caminar entre autos varados para intentar llegar a sus destinos; la circulación se redujo a maniobras intermitentes mientras intentan retirar la unidad de carga.

¿Dónde está el bloqueo en la México-Cuernavaca?

El punto crítico se ubica en la zona del puente de Chimalcóyotl, uno de los tramos más transitados para quienes salen de la Ciudad de México rumbo a Morelos.

En el sitio, el tráiler quedó detenido al no librar la estructura del puente; una unidad más pequeña intentó auxiliarlo mediante maniobras para liberarlo, lo que obligó a cerrar completamente el paso por momentos.

Pasajeros caminan ante el avance mínimo del tráfico

Con el avance vehicular detenido, usuarios del transporte público comenzaron a bajar de autobuses y combis para caminar varios metros en busca de alternativas. Algunos avanzan por la orilla de la carretera para intentar llegar a sus destinos.

La escena muestra largas filas de vehículos sin movimiento y personas cargando mochilas y bolsas mientras cruzan entre autos varados.

Autoridades aceleran labores para agilizar el tránsito

Elementos de la policía capitalina acudieron al lugar para apoyar con labores de tránsito; sin embargo, la congestión se mantiene mientras se realizan maniobras para liberar la unidad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por el accidente, pero la afectación vial continúa impactando a conductores y usuarios que buscan salir hacia la México-Cuernavaca.

