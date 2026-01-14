Accidentes, bloqueos y manifestaciones generan caos vial en carreteras de México HOY

Las c arreteras de México HOY , 14 de enero, enfrentan una jornada crítica marcada por bloqueos, accidentes y caos vial, principalmente en las autopistas que conectan con la Ciudad de México, donde miles de automovilistas han quedado varados. Desde la madrugada, autoridades activaron alerta vial ante la combinación de manifestaciones, percances y cierres parciales que afectan la movilidad.

Entre las carreteras más impactadas se encuentran la México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca, México-Córdoba y el Arco Norte, todas consideradas rutas estratégicas de acceso y salida de la CDMX. En estos tramos, los bloqueos y accidentes han generado caos vial, con filas que superan varios kilómetros.

De acuerdo con reportes de Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE , varios accidentes ocurrieron durante las primeras horas del día, lo que obligó a realizar cierres temporales para atención de emergencias y retiro de unidades. En paralelo, los bloqueos por manifestaciones han reducido carriles o detenido por completo la circulación en distintas carreteras federales.

El caos vial se ha intensificado en autopistas que conectan zonas industriales y metropolitanas, donde los bloqueos coinciden con la hora pico. Autoridades recomiendan extrema precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que los accidentes continúan siendo un riesgo latente ante el tránsito detenido.

Tanto CAPUFE como Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante en las carreteras afectadas, y exhortan a los conductores a consultar el estado de las autopistas antes de salir, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado.