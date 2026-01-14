Accidentes, bloqueos y manifestaciones generan caos vial en carreteras de México HOY
¡Precaución! Carreteras de México HOY presentan bloqueos, manifestaciones y accidentes que generan caos vial; revisa cierres, afectaciones y rutas alternas.
Las c arreteras de México HOY , 14 de enero, enfrentan una jornada crítica marcada por bloqueos, accidentes y caos vial, principalmente en las autopistas que conectan con la Ciudad de México, donde miles de automovilistas han quedado varados. Desde la madrugada, autoridades activaron alerta vial ante la combinación de manifestaciones, percances y cierres parciales que afectan la movilidad.
Entre las carreteras más impactadas se encuentran la México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca, México-Córdoba y el Arco Norte, todas consideradas rutas estratégicas de acceso y salida de la CDMX. En estos tramos, los bloqueos y accidentes han generado caos vial, con filas que superan varios kilómetros.
De acuerdo con reportes de Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE , varios accidentes ocurrieron durante las primeras horas del día, lo que obligó a realizar cierres temporales para atención de emergencias y retiro de unidades. En paralelo, los bloqueos por manifestaciones han reducido carriles o detenido por completo la circulación en distintas carreteras federales.
El caos vial se ha intensificado en autopistas que conectan zonas industriales y metropolitanas, donde los bloqueos coinciden con la hora pico. Autoridades recomiendan extrema precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que los accidentes continúan siendo un riesgo latente ante el tránsito detenido.
Tanto CAPUFE como Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante en las carreteras afectadas, y exhortan a los conductores a consultar el estado de las autopistas antes de salir, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado.
Libramiento Cuernavaca presenta afectaciones por obras
Atención automovilistas: En el Libramiento Cuernavaca, a la altura del kilómetro 90 en dirección a la Ciudad de México, se realizan obras y labores de mantenimiento.
Por este motivo, los carriles centrales están cerrados, y el tránsito se desvía hacia los carriles laterales. Esta situación puede generar tránsito más lento y posibles retrasos, especialmente en horas de mayor afluencia.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos y respetar la señalización y el personal de obra en la zona.
Reportan accidente en autopista México–Querétaro
CAPUFE informa a los automovilistas que se registra un cierre parcial de circulación en la Autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 182, en dirección a la Ciudad de México.
La afectación se debe a la atención de un accidente, donde un vehículo salió del camino y chocó contra un muro, lo que obligó a la reducción de carriles en la zona. Esta situación puede provocar tránsito lento y retrasos. Se recomienda manejar con precaución, reducir la velocidad, atender la señalización y considerar tiempos adicionales de traslado mientras continúan las labores de atención y limpieza
Autopista Chamapa–Lechería afectada por obras
Si circulas por la Autopista Chamapa–Lechería, toma precauciones. A la altura del kilómetro 17, en dirección a Lechería, se realizan obras y trabajos de mantenimiento, lo que ha provocado la reducción de carriles en este tramo.
Estas labores pueden generar tránsito lento y retrasos, especialmente en horas de mayor afluencia vehicular. Se recomienda disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y anticipar tu salida para evitar contratiempos. En la medida de lo posible, considera rutas alternas y respeta la señalización vial, así como las indicaciones del personal que labora en la zona.