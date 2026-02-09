Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 9 de febrero?
¿Sabes dónde hay bloqueos y accidentes en las carreteras de México? Consulta el monitoreo que te brinda FIA este lunes 9 de febrero de 2026.
Hoy lunes 9 de febrero de 2026, sigue el estado de las carreteras y autopistas de México, para que tomes previsiones en tus viajes por nuestro país.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.
Accidente en la autopista Córdoba-Veracruz
En el kilómetro 17 de la autopista Córdoba-Veracruz ocurrió un choque por alcance en dirección Córdoba. Debido a ello hay un cierre parcial en la circulación.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) February 9, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 17, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.
Carga vehicular en la México Querétaro
En el kilómetro 40 de la autopista México-Querétaro hay carga vehicular por labores de mantenimiento en carriles laterales.
⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️ #AutMéxicoQuerétaro, km 40. Registra carga vehicular en ambos sentidos por labores de mantenimiento en los carriles laterales (no a cargo de CAPUFE). Toma tus precauciones.— CAPUFE (@CAPUFE) February 9, 2026
Cierre parcial en carretera de Veracruz
La carretera La Tinaja-Cosoleacaque tiene un cierre parcial a la altura del kilómetro 25+600. Tome precauciones.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 025+600, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Aj17ziPjUK— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 9, 2026
Reabren circulación en autopista de Acayucan
La autopista Acayucan-Cosoleacaque reabrió su circulación tras atender un accidente a la altura del kilómetro 35 en dirección a Cosoleacaque.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) February 9, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 35, dirección Cosoleacaque. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️.
Accidente en carretera de Puebla
En la carretera Amozoc-Teziutlán, en Puebla, ocurrió un accidente vial cerca del kilómetro 029+700, por lo que la circulación está cerrada.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 029+700, de la carretera Amozoc-Teziutlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/TZZjXkj4oX— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 9, 2026