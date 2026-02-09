Logo Inklusion Sitio accesible
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 9 de febrero?

¿Sabes dónde hay bloqueos y accidentes en las carreteras de México? Consulta el monitoreo que te brinda FIA este lunes 9 de febrero de 2026.

Foto de accidente en una carretera y de patrulla de la Guardia Nacional.
¿Cómo van las carreteras este lunes?|X @GN_Carreteras.
Escrito por:  César Contreras

Hoy lunes 9 de febrero de 2026, sigue el estado de las carreteras y autopistas de México, para que tomes previsiones en tus viajes por nuestro país.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

Accidente en la autopista Córdoba-Veracruz

En el kilómetro 17 de la autopista Córdoba-Veracruz ocurrió un choque por alcance en dirección Córdoba. Debido a ello hay un cierre parcial en la circulación.

Carga vehicular en la México Querétaro

En el kilómetro 40 de la autopista México-Querétaro hay carga vehicular por labores de mantenimiento en carriles laterales.

Cierre parcial en carretera de Veracruz

La carretera La Tinaja-Cosoleacaque tiene un cierre parcial a la altura del kilómetro 25+600. Tome precauciones.

Reabren circulación en autopista de Acayucan

La autopista Acayucan-Cosoleacaque reabrió su circulación tras atender un accidente a la altura del kilómetro 35 en dirección a Cosoleacaque.

Accidente en carretera de Puebla

En la carretera Amozoc-Teziutlán, en Puebla, ocurrió un accidente vial cerca del kilómetro 029+700, por lo que la circulación está cerrada.

