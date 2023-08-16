AMLO envía carta a Joe Biden para reconocer avances en control de fentanilo y migración

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mostró la carta que le envió a su homólogo Joe Biden, donde lo reconoce por el trabajo en conjunto en diversos temas como el de la migración e incluso lo invitó a México.

"Le acabo de enviar una carta porque el presidente Biden ha sido muy respetuoso y me ha enviado en los últimos cuatro meses como tres cartas por distintos temas y siempre agradeciendo que estemos trabajando juntos”, dijo antes de leer el documento.

¿Qué dice la carta que AMLO le envitó a Joe Biden?

El morenista reconoció a su homólogo estadounidense por ser el único presidente en décadas en no construir muros para tratar la migración. Cabe destacar que la carta tiene le fecha del 8 de agosto, pues la envió con la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, quien visitó al país vecino.

“Usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana, como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres en el Río Bravo, violando incluso nuestra soberanía”, dice en una parte del texto.

AMLO destacó el tema en su carta de las bayas con alambre de púas colocadas en el Río Bravo.

Por otro lado, le pidió al presidente EU que antes de la reunión bilateral que tendrán en San Francisco, California, visite México para mostrarle en Altamira, Tamaulipas, cómo trabaja la empresa New Fortres y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como al puerto de Salina Cruz en Oaxaca.

AMLO adelanta reunión con su gabinete para atender el tema migratorio

El mandatario señaló que este miércoles habrá una reunión para atender el tema migratorio, esto, después de reconocer que hay un repunte de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos.

Asimismo, señaló que se está analizando la posibilidad, junto al gobierno de EU, de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América con el respaldo financiero de la banca internacional.