¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 16 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este miércoles 16 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre el presupuesto que pidió el INE para las elecciones 2024

AMLO presentó unas gráficas acerca de los costos de las elecciones en diferentes países de América y señaló que solamente Estados Unidos se encuentra arriba de México.

“Yo considero que es mucho y que podría ahorrarse”, dijo sobre el presupuesto que pidió el INE para las elecciones 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopez aseguró que #México es el segundo país de lo continente americano donde sus comicios son más caros pic.twitter.com/VUJqctSCRA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2023

AMLO evita hablar sobre proceso del Frente Amplio por México

“Mejor no hablo, no me vayan a sancionar”, dijo sobre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue nombrado coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México (FAM).

AMLO elogia a las Fuerzas Armadas

López Obrador presentó un video donde se reconocía a las Fuerzas Armadas y comentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina son “instituciones fundamentales, dos pilares que sostienen al Estado”.

López Obrador presume que hay paridad de género en su gabinete

“Todos me ayudan mucho. Lo han notado, pero ya estamos a la mitad de mujeres y hombres en el gabinete. Eso nunca se había visto, nunca. Creo que hay incluso hasta más mujeres”, señaló.

Aunado a ello, rechazó el derroche de recursos en lujos, además de que solo ha salido tres veces del país en un avión de la Fuerza Aérea, sin contar la próxima gira que tiene planeada para Colombia y Chile.

AMLO habla sobre migración

El mandatario adelantó que este miércoles habrá una reunión para hablar sobre el tema migratorio, pues se ha visto un repunte en el número de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos.

En ese sentido, leyó una carta que le envió a Joe Biden para agradecerle que están trabajando juntos en el tema de migración, además de que tocó el tema de las bayas en el Río Bravo.

“Como usted sabe, nuestras relaciones marchan por buen camino. El tratado comercial de América del Norte nos ayuda mutuamente. Asimismo, con la intervención de los servidores públicos de gabinete de seguridad de nuestro gobierno hemos avanzado en el marco del entendimiento bicentenario”, destacó en la carta.

Finalmente, AMLO pidió poner la canción “La Muralla” del conjunto chileno Quilapayún.