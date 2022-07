Investigan caso de presunto abuso sexual en primaria de Puebla

Bajo la lupa se encuentra la escuela primaria Emiliano Zapata del municipio de Cuautlancingo, Puebla, esto luego de que uno de los trabajadores de intendencia del lugar fuera acusado de abuso sexual en contra de un menor, según narra la madre de la víctima todo sucedió cuando el pequeño ingresó al baño:

“Fue al baño entonces esta persona entró atrás de él y ahí fue donde dice que lo empezó a tocar entonces el niño muy asustado se fue directamente al salón y ahí le dijo sus compañeritos y el otro compañerito le contó al del salón de al lado dónde está mi otro niño y así fue como se entraron todos salieron inmediatamente todo para ver lo que estaba pasando y el niño lo llevaron a la dirección”

El director le ofreció 70 pesos al menor por su silencio

Luego de la madre del menor de enterara de lo ocurrido, acudieron a la institución para dialogar con el director de la primaria, fue ahí donde padres de familia e incluso alumnos aeguraron que el director de la escuela Rufino Ramírez ofreció 70 pesos al pequeño para que no dijera nada de lo ocurrido, incluso el padre del menor fue obligado a firmar un documento donde diga que el otorga el perdón a esta persona .

El menor no va a clases por temor

Hasta el momento el pequeño no acude a la escuela a sus clases por temor a alguna represalia, en tanto del director de la primaria no se sabe nada, ya que al ser buscado por parte de padres de familia y medios de comunicación para que hable al respecto, los docentes dicen que el no se encuentra en la escuela, por su parte la Secretaría de Educación Pública informó y lo corroboró a través de un comunicado que el implicado ya fue separado de sus funciones y se inició una investigación sobre lo ocurrido, en tanto en la Fiscalía del Estado aún no hay un denuncia formal por estos hechos.