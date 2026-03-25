“Ya no la alcancé con vida”: Exigen justicia por asesinato de la enfermera Blanca Rojas en carretera de Puebla; madre y compañeros salen a las calles

¡El dolor se convierte en exigencia! La madre y compañeros de Blanca Cecilia Rojas, la enfermera de 49 años de edad, asesinada en Puebla, se manifestaron en las calles del estado para exigir respuestas claras, justicia y mayor seguridad al gobernador del estado, Alejandro Armenta.

Blanca Cecilia Roja, junto con otros dos de sus compañeros, fueron encontrados en estado grave sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán; sin embargo, Cecilia ya no contaba con vida.

“Que pongan seguridad y se aclaré la muerte de mi hija (...) Eso es lo que quiero, justicia para ella (...) Ya no la alcance con vida”, compartió Columbia Aguilar, madre de Blanca Cecilia.

Trabajadores de la salud exigen justicia por caso de Blanca Rojas; aseguran que no es un caso aislado

“Ir a trabajar se ha vuelto bastante inseguro”. Compañeros y familiares de Blanca Rojas, exigen al morenista, Armenta Mier, que el caso no quedé impune, que no se convierta en un caso de violencia más en Puebla. Además, piden no archivar la carpeta de investigación y que se castigue a los responsables del asesinato de la enfermera.

Blanca Cecilia Roja, una mujer de 49 años, era madre de dos hijas.

Con pancartas, carteles, velas y gritos de justicia, personas del gremio de salud salieron a las afueras de Casa Aguayo para exigir una solución por la enfermera asesinada, así como por los dos compañeros que resultaron lesionados.

“No es un caso aislado, es el pan de cada día. Y no solamente para los trabajadores, para toda la ciudadanía y no es justo que no salgan a pronunciarse, ni a dar la cara, ni a comprometerse a cumplir con lo que ellos prometieron en campaña”, afirmó María Teresa Trujillo, trabajadora del sector salud en Puebla.

Por el momento, Alejandro Aermenta Mier, gobernador de Puebla, no ha dado alguna declaración respecto al caso de Blanca Cecilia o a las exigencias de la población.

Poblanos confrontan al gobierno de Puebla: Exigen mayor seguridad en calles del estado

Nuevamente, los poblanos exigen al gobernador que cumpla con la promesa de mejorar la seguridad en el estado.

“Ya no puedo recuperar a mi hija, ya no la puedo revivir, pero pues el de más personas que trabajan y que van y viene (...) Siquiera que haya seguridad, eso es lo que quiero”, explicó la madre de Blanca Rojas, para los micrófonos de Azteca Noticias.