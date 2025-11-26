¿Quién ordenó matar a Carlos Manzo? Diputado Carlos Tafolla exige llegar a la verdad

El diputado Carlos Tafolla lanzó un llamado enérgico al Gobierno federal para que el caso del homicidio del presidente municipal Carlos Manzo no se limite a la captura de autores materiales, sino que llegue hasta quienes planearon y ordenaron el ataque. Según el legislador, los avances recientes no aclaran la pregunta fundamental: “¿Quién es el autor intelectual del homicidio?”

Durante sus declaraciones, Tafolla aseguró que, desde su perspectiva, el Cártel Jalisco Nueva Generación solo habría participado como operador del ataque, pero no como responsable de la planeación. Recalcó que su exigencia no es conocer a los ejecutores inmediatos, sino descubrir “quién dio la instrucción” para asesinar al alcalde.

Tafolla pide descartar que se trate de un crimen de Estado

El diputado hizo un señalamiento contundente: pidió a la Presidencia de la República demostrar que el asesinato no fue un crimen de Estado. Para él, esta aclaración es clave para garantizar justicia plena.

"Queremos que nos demuestren que no fue crimen de Estado"



“Yo quiero que la Presidencia nos demuestre que no fue un crimen de Estado. Eso es lo que queremos saber”, expresó el legislador, enfatizando que la familia, la comunidad y quienes trabajaron con Manzo merecen respuestas claras y una investigación exhaustiva.

Cuestiona detención de escoltas cercanos a Manzo

Sobre la reciente detención de siete escoltas vinculados al caso, Tafolla señaló que, aunque no se opone a que se investigue a cualquier posible implicado, le resulta difícil creer que ellos hayan participado. Explicó que muchos de ellos tenían una relación casi familiar con el alcalde.

“A varios de ellos los conocía, para uno de los escoltas Carlos era prácticamente su papá… su ejemplo”, aseguró. Añadió que durante la administración de Manzo no se realizaban operaciones que pudieran justificar un ataque tan directo, pues no contaban con el armamento ni las capacidades para confrontar a grupos del crimen organizado.

Exige justicia completa para Carlos Manzo

Para Tafolla, el asesinato carece de cualquier justificación, por lo que pide que el caso avance hasta las últimas consecuencias. “Queremos justicia para Carlos Manzo”, reiteró.

El diputado insistió en que la línea de investigación debe profundizarse y que el Estado tiene la responsabilidad de demostrar transparencia y compromiso en el esclarecimiento del crimen.