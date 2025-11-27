El hombre que faltó: el coronel que escapó del operativo en Uruapan

Se dio a conocer que el coronel José Manuel J., exsecretario de Seguridad Pública Municipal y jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue la persona que logró escapar del operativo donde sí detuvieron a siete de sus compañeros. Todos ellos ya fueron vinculados a proceso por homicidio en comisión por omisión, en agravio del propio presidente municipal.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el coronel —militar en retiro— no solo era parte del círculo más cercano del presidente municipal, sino también su hombre de mayor confianza. Por esa cercanía, Manzo lo nombró director de Seguridad Pública al arrancar su administración. Pero el gusto le duró muy poco: fue destituido días después por una acusación de violencia familiar, aunque se mantuvo dentro del ayuntamiento como el responsable del equipo de seguridad del alcalde.

¿Quién es el coronel prófugo?

El coronel José Manuel J. era quien decidía quién entraba y quién no al cuerpo de escoltas del alcalde. Según las investigaciones, él mismo fue quien seleccionó a la mayoría de los elementos, varios de ellos exmilitares provenientes de otros estados. Este mismo equipo es el que hoy enfrenta un proceso penal por homicidio por omisión.

Las autoridades señalan que los escoltas habrían incumplido con su deber de proteger al alcalde en un hecho que aún no se detalla públicamente, pero el cargo de homicidio por omisión implica que su actuación —o su falta de acción— contribuyó al daño cometido.

Escoltas detenidos por asesinato de Carlos Manzo

El pasado viernes se realizó un operativo para detener a los ocho escoltas señalados en la investigación. La acción fue rápida y coordinada, pero no suficiente: solo siete fueron capturados. El único que faltó fue justamente el coronel José Manuel J., quien logró escapar del despliegue policial y, hasta hoy, permanece prófugo de la justicia.

Su ausencia ha levantado más dudas que respuestas, pues era él quien tenía mayor experiencia táctica y conocimiento operativo. Su fuga también ha generado especulaciones sobre posibles redes de protección, aunque autoridades no han confirmado ni descartado ninguna línea.

Mientras los siete escoltas detenidos iniciarán su proceso tras haber sido vinculados por homicidio en comisión por omisión, la Fiscalía mantiene activo un operativo para dar con el coronel. Su captura es clave para entender el rol exacto que tuvo en los hechos y por qué logró evadir el despliegue que sí terminó con sus compañeros tras las rejas.