Caso Carlos Manzo: pedirán que inteligencia de EU colabore en investigación de homicidio

El diputado de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, pedirá al gobierno de Estados Unidos revisar la posibilidad de que ayude con su inteligencia para esclarecer el homicidio del acalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Esto lo dijo después de que entregó cenas en Uruapan y viajar a San Diego, California.

Bautista Tafolla informó que, tras cumplir con la entrega de miles de cenas en Michoacán, viajó a Tijuana para cruzar por San Diego, donde continuará con gestiones relacionadas con el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo.

Seguridad impidió que pasara Navidad con su familia

A través de un mensaje público, el legislador explicó que tomó la decisión de no pasar las fiestas decembrinas ni su cumpleaños con sus padres, ya que permanecer en México implicaría que los 23 escoltas que lo acompañan tampoco pudieran convivir con sus familias durante estas fechas.

El diputado Bautista Tafolla aseguró que insistirá ante las autoridades de Estados Unidos para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso de agotar todas las vías posibles para dar con los responsables del crimen.

Finalmente, envió un mensaje de felices fiestas y buenos deseos a la ciudadanía, reafirmando que no descansará en su búsqueda de justicia.

Diputado Tafolla recuerda a Manzo en redes sociales

El diputado aprovechó sus redes sociales hace unos días para compartir un mensaje acopañado de un dibujo que le regalaron en el que están Carlos Manzo y él cuando eran niños.

En su emotivo mensaje recordó la juventud junto a su compañero de lucha Carlos Manzo y escribió este mensaje:

"Cuando Carlos Manzo tenía 15 años y yo 18 me decía que el iba a ser presidente de México, yo le conteste que yo iba a ser empresario y que lo iba a apoyar para que lo lograra. Una página hizo esta imagen que me gustó mucho".

Aclaró que él no usaba sombre entonces, si no que "lo empezó a usar cuando él me pidió que lo usara, me dijo que un día todo México se pondría el sombrero. Siempre vivirás en nosotros mi presidente".

|Instagram: @bautistatafollacarlosa