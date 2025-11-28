¡Perro encontró cráneo! Hallan fosa clandestina en predio familiar de Carlos Bautista Tafolla en Michoacán

El legislador independiente Carlos Bautista Tafolla confirmó a través de su cuenta de Facebook que en un predio familiar fue localizada una fosa clandestina. La propiedad, ubicada en el camino que conecta con Tiamba, en el poblado de Toreo El Alto en Uruapan, Michoacán, había sido abandonada por la familia del diputado debido a la presencia del crimen organizado.

El propio diputado, quien es integrante del "Movimiento del Sombrero", fue quien alertó a un colectivo de madres buscadoras. Esta denuncia se realizó después de que vecinos de Toreo El Alto le informaran que un perro había sacado un cráneo humano de la propiedad.

Tras la denuncia, el colectivo de madres buscadoras realizó una inspección y búsqueda en el predio, confirmando el hallazgo de los cuatro cuerpos. Las madres buscadoras aseguraron que seguirán trabajando en el sitio para recuperar a más víctimas, ya que, al parecer, hay muchísimos más restos en el lugar. El colectivo de madres agradeció la información proporcionada por el legislador.

La presencia del crimen organizado en la zona de Uruapan

El legislador local precisó que su familia se vio obligada a abandonar el predio por seguridad, debido a la fuerte presencia del crimen organizado que opera en esa región boscosa de Uruapan.



"Desde hace ocho años o más Empezamos a deshabitar las cabañitas que teníamos ahí por la presencia del crimen organizado. Y pues bueno, el gobierno nunca nos hizo caso, nunca nos hizo caso. Yo les pedía que pusieran un cuartel ahí o que se hiciera algo", dijo Bautista Tafolla.

Las autoridades han identificado que en Uruapan operan diversas organizaciones criminales. Entre ellas se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos y el Cártel de Los Reyes.

Reacción de la Fiscalía de Michoacán sobre la fosa clandestina en el predio familiar de Carlos Bautista

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el hallazgo de los cuerpos y destacó la colaboración plena del diputado Bautista Tafolla con la investigación iniciada por la fiscalía local.

Torres Piña señaló la importancia de que los particulares apoyen y faciliten este tipo de búsquedas. El fiscal agradeció al diputado por permitir que se sigan haciendo revisiones e indicó que solicitará a la Fiscal de Desaparecidos que amplíe la búsqueda con mayor personal.

Por su parte, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla realizó un llamado público a los tres órdenes de gobierno para que brinden apoyo a estos grupos de búsqueda, enfatizando que lo único que buscan es dar eterno descanso a sus familiares.

¿Qué colectivo de Michoacán trabaja en la fosa clandestina hallada en el predio familiar de Carlos Bautista?

A través de redes, el colectivo "Madres con una Luz en el Corazón" informó sobre su participación y cuatro resultados positivos en la jornada de hoy 28 de noviembre de 2025.

Entre los indicios hay prendas y objetos que podrían pertenecer a personas desaparecidas.

¿Quién es Carlos Bautista Tafolla y su relación con el “Movimiento del Sombrero”?

Carlos Alejandro Bautista Tafolla es un diputado local independiente que fue electo por el distrito 20 Uruapan Sur para el periodo 2024-2027.

Él es afín al “Movimiento del Sombrero” y fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan que lo fundó y que fue asesinado el 1 de noviembre pasado en una plaza pública.