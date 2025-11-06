Identifican al presunto asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Identifican al menor asesino. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detonó una alerta de última hora este jueves al confirmar la identidad del presunto homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, acribillado durante la conmemoración del Día de Muertos. El fiscal, Carlos Torres Piña, reveló que en medio de una crisis de violencia, el señalado es Víctor Manuel 'N', un joven de apenas 17 años originario del municipio de Paracho.

Fiscalía confirma la identidad del agresor tras homicidio del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal detalló que la prueba de rodonato de sodio practicada al cuerpo del joven dio positivo, lo que confirmó su participación directa en el ataque armado contra el alcalde Carlos Manzo Uruapan.

La investigación también reveló que el menor tenía adicciones a la metanfetamina, situación confirmada por sus familiares, quienes reportaron que se ausentó de su domicilio una semana antes del crimen.

El titular de la Fiscalía indicó que el cuerpo del agresor fue entregado a sus familiares tras las diligencias de identificación, y destacó que los avances periciales y de inteligencia permitieron establecer la intervención de al menos dos personas más en el homicidio. Las autoridades consideran que el atentado está relacionado con grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de Uruapan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANZAN LLAMADO URGENTE TRAS ASESINATO DEL ALCALDE CARLOS MANZO EN URUAPAN: ‘DEJEN DE HACER OÍDOS SORDOS’

Torres Piña subrayó que el caso se mantiene bajo investigación conjunta entre la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del titular Omar García Harfuch. Afirmó que el compromiso del Estado es garantizar que el homicidio del alcalde Carlos Manzo Uruapan no quede impune, y que cada línea de investigación será seguida hasta esclarecer los hechos y detener a los responsables intelectuales.

Asesinato alcalde Carlos Manzo Rodríguez en Urupan, Michoacán: Cronología

El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, Michoacán, fue un hecho que estremeció a toda la región durante el Festival de las Velas, una de las celebraciones más importantes del municipio.

La reconstrucción de los hechos confirma que el edil se encontraba en el centro histórico acompañado de su esposa y sus hijos cuando el agresor, entre la multitud, logró acercarse sin ser detectado. En cuestión de segundos, disparó contra el presidente municipal y generó pánico entre los asistentes, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Uruapan.

De acuerdo con la cronología oficial, el atacante llegó desde la tarde al centro del municipio. A las 16:00 horas, se hospedó en un hotel cercano a la plaza principal y realizó compras en la zona hasta las 20:00 horas.

Minutos después, a las 20:10 horas, ingresó a la Plaza Morelos, donde el alcalde Carlos Manzo convivía con decenas de familias. Ahí se acercó y abrió fuego, hiriendo también al regidor Víctor Hugo.

El edil fue trasladado de urgencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas, pese a los esfuerzos médicos.

La investigación confirma que el ataque fue directo y premeditado, reforzando la línea de un posible vínculo con el crimen organizado.