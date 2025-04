Caso Cuauhtémoc Blanco: La verdadera mafia del poder no tiene colores

Con 291 votos a favor, Cuauhtémoc Blanco se salvó de perder el fuero que lo protege de enfrentarse a la justicia, tras la denuncia de Nidia Fabiola Blanco, su media hermana, por presunto acoso sexual.

Una carpeta de investigación mal hecha por la Fiscalía de Morelos fue el pretexto perfecto de decenas de diputados de Morena, PRI, PV y PT para desechar la solicitud del organismo estatal.

Aquel día en San Lázaro fue todo un show. Algo tan surreal en el sexenio donde “llegamos todas”. En la tribuna del pleno, diputadas de Morena rodeaban a Cuauhtémoc mientras gritaban “No estás solo”, antes de que el exfutbolista emitiera un discurso donde presumía su inocencia.

Pero no fue el único aparador donde mujeres lo apoyaron, pues la mismísima Claudia Sheinbaum, desde su conferencia matutina, celebró que el fuero se le hubiera mantenido a Cuauhtémoc, al tachar a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos que abrió la investigación, como un delincuente.

Una vez más, Claudia Sheinbaum prefirió politizar un asunto tan serio como la supuesta agresión a una mujer, que mantenerse al margen. Se le olvida que ya no pertenece a Morena, sino que es presidenta de todo un país y no debería emitir declaraciones tan lamentables como las que hace.

¿Y qué decir del PRI? Una buena parte de este partido también estuvo a favor de no desaforar a Blanco, dejando en claro que de oposición no tiene nada, pues con tal de salvarle el pellejo a uno que otro de sus militantes, es capaz de prostituirse e ignorar a las víctimas. Y ni hablar de Manuel Cavazos, exgobernador de Tamaulipas, que revictimizó a Nidia Fabiola Blanco con un lamentable “no está muy violable que digamos”, tras sugerir la inocencia de Cuauhtémoc. Ya fue destituido de su puesto como Secretario de Operación Política, pero aun así, la intención de su comentario, es lo que cuenta, y no borra el papel de su ahora expartido aquel 25 de marzo en San Lázaro.

Después de haber conservado su fuero, Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía de Morelos para “dar la cara” ante las acusaciones de su media hermana, pero afirmó que todo se trata de una revancha política por parte de Uriel Carmona. Días después, sin la más mínima vergüenza, como quien se siente protegido (aunque digan desde Palacio que nadie lo protege), se le vio en un evento de artes marciales mixtas.

Lo que ha pasado con Cuauhtémoc Blanco, demuestra una vez más que la verdadera mafia del poder no tiene colores, ni valores, ni moral. Solo se trata de hacer y pagar favores, calcular la estrategia, sin importar la decencia, con tal de mantenerse vigentes.

¿Cómo habría reaccionado AMLO, y Morena en general, si Cuauhtémoc Blanco militara en otro partido?