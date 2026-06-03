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¡Manifestantes desatan caos en la CDMX! Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este miércoles

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este miércoles 3 de junio 2026; estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 3 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales este miércoles
¿Qué pasa en calles de la CDMX para este miércoles?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 3 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 3 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales

Cierre de circulación en calles de Tacubaya; zonas afectadas

Manifestantes cierran la circulación en la calle Tacubaya desde Allende hasta Eje Central; estas son las alternativas viales: Izazaga.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 3 de junio?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 3 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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