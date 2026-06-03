¡Manifestantes desatan caos en la CDMX! Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este miércoles
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este miércoles 3 de junio 2026; estas son las alternativas viales.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 3 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 3 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
Cierre de circulación en calles de Tacubaya; zonas afectadas
Manifestantes cierran la circulación en la calle Tacubaya desde Allende hasta Eje Central; estas son las alternativas viales: Izazaga.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en calle Tacuba desde Allende hasta Eje Central, por manifestantes. #AlternativaVial | Izazaga. pic.twitter.com/2tyvG05QwJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 3, 2026
¿Qué autos NO circulan este miércoles 3 de junio?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 3 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 3, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 3 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/B7JB5567Kq