“Me tienes hasta la...” Madre golpea a su hijo por robar una bocina en Nezahualcóyotl, Edomex

Un joven señalado por presuntamente robar una bocina de una purificadora de agua en Nezahualcóyotl, Estado de México, terminó regañado por su madre, quien le dio unos "cinturonazos", luego de que los vecinos ya lo tenían amarrado de un poste. Los hechos ocurrieron en la colonia La Esperanza, donde vecinos lograron detener al joven cuando intentaba llevarse el equipo de sonido.

¿Qué pasó con el joven acusado de robo en Nezahualcóyotl?

De acuerdo con testimonios de vecinos, el joven fue sorprendido mientras presuntamente robaba una bocina perteneciente a una purificadora.

Tras ser retenido, permaneció atado a un poste frente a varias personas de la comunidad. Minutos después llegó su madre, quien al enterarse de la situación reaccionó de inmediato.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer lo reprende públicamente y lo golpea en varias ocasiones con un cinturón mientras le reclama por su comportamiento.

Durante la grabación también se escucha al joven pedir perdón entre lágrimas, mientras la mujer le dice: "Ya me tienes hasta la madre".

“¡Ya me tienes hasta la madre!”, dice madre a su hijo mientras lo tunde a cinturonazos, luego de que presuntamente robó una bocina en #Neza.

La madre justiciera que aseguró lo llevaría ante las autoridades. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/d05GOUOQCy — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 3, 2026

¿Qué ocurrió con la bocina que presuntamente había sido robada?

Luego del incidente, el objeto fue recuperado y regresado a sus propietarios. Los vecinos finalmente permitieron que la madre se llevara al joven del lugar, por lo que no hubo una detención inmediata en ese momento.

Hasta ahora se desconoce si la parte afectada presentó una denuncia formal o si las autoridades iniciaron alguna investigación relacionada con el caso. No existe información oficial sobre el futuro legal del joven.

Tampoco se ha confirmado si enfrentará algún procedimiento ante las autoridades por el presunto robo o si el caso quedó resuelto entre los involucrados.

¿Cuántos robos a negocio se han registrado en el Estado de México?

El robo a establecimientos continúan siendo uno de los delitos con mayor incidencia en la entidad, ocupando el primer lugar a nivel nacional.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de este año se registraron 4 mil 322 robos a negocio en el Estado de México.

La cifra equivale a un promedio de 36 casos diarios, es decir, más de un robo por hora, lo que refleja la presión que enfrentan comerciantes y empresarios en distintas regiones mexiquenses.