VIDEO: ¡Caos en el AICM! Colapsa estructura de puente peatonal en la Terminal 1 y deja una lesionada

¡De terrror! A través de redes sociales se dio a conocer que una estructura metálica de un puente peatonal colapsó este martes sobre la Avenida Carlos León, en la zona de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura conecta el estacionamiento con la terminal aérea.

Caída de puente del AICM colapsa el tránsito

La caída provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en el área mientras se realizan las labores correspondientes.

El hecho ocurre a una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que la Ciudad de México será una de las sedes y para el que el AICM fungirá como uno de los principales puntos de llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Ya se les cayó parte del puente peatonal de la T1 del @AICM_mx y todavía ni empieza el mundial.



¡Va a ser un desastre! pic.twitter.com/PHNgp6sbRK — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) June 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del colapso ni el estado de salud de la persona lesionada. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido; mientras que, en redes usuarios reaccionaron a la caída de techunbre en la que cuestionaron las obras que hizo el actual gobierno de cara el evento mundialista.

¿Hubo personas lesionadas tras el colapso de la estructura en el AICM?

A pocos minutos del accidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que lo que se desprendió fue una techumbre instalada sobre uno de los puentes peatonales ubicados en la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1.

De acuerdo con el comunicado oficial, una automovilista resultó afectada por la caída de la estructura. El aeropuerto señaló que su servicio médico intervino de manera inmediata para brindarle atención tras la emergencia.

El AICM también indicó que se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del desprendimiento y deslindar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, aseguró que la cobertura de seguro atenderá los daños ocasionados por este hecho.

#AICMinforma:



Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

*Información en desarrollo*