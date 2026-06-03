Vandalizan estructuras de futbolistas en Paseo de la Reforma durante marcha; fueron retiradas del lugar

Una manifestación en el corazón de la capital terminó en actos de vandalismo a tres estructuras gigantes de futbolistas, ubicadas sobre Paseo de la Reforma; las figuras fueron retiradas por la empresa Zion, en la madrugada de este 3 de junio 2026, mientras usted dormía.

Las esculturas de futbolistas, entre 6 y 8 metros de altura, quedaron derribadas sobre la banqueta con daños y sin los uniformes deportivos que portaban.

"Lamentamos muchísimo que haya este tipo de violencia en contra de las piezas", explicó Yisel Padilla, promotora.

Además de los daños a las figuras, un balón de fútbol y varios uniformes que también formaban parte de la exhibición fueron incendiados en medio de las protestas.

Blindarán el resto de las esculturas de futbolistas tras actos de vandalismo en Reforma

Ante los actos de violencia en contra de las figuras, las otras 18 estructuras restantes, distribuidas en distintos puntos de la zona centro de la capital, serán protegidas para evitar que vuelvan a ser objeto de daños.

Las esculturas afectadas fueron trasladas a un taller, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex), donde serán sometidas a trabajos de restauración.

"Las estamos retirando debido a que tenemos que repararlas (...) Hay algunas que están muy dañadas", explicó Yisel Padilla, promotora, en una entrevista con Azteca Noticias.

#MientrasDormía | ¡Madrugada de fuego en la #CDMX!



Un hombre sufrió quemaduras graves tras salirse de control una fogata en un baldío de la alcaldía #GAM; bomberos apagaron el fuego y el herido se reporta estable en el hospital.



Por otra parte, manifestantes vandalizaron y… pic.twitter.com/SQt0lxpcMu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

Incendio en lote baldío de la GAM deja un hombre con quemaduras graves

En las primeras horas de este miércoles 3 de junio 2026, mientras usted dormía, un hombre resultó gravemente herido tras un incendio en un predio baldío, ubicado en la colonia Héroes de Chapultepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Tras el reporte del siniestro, paramédicos acudieron al lugar para brindarle a tención a la víctima que reportó quemaduras graves en algunas partes de su cuerpo; fue trasladado de emergencia al hospital.

Elementos de bomberos lograron controlar las llamas en cuestión de minutos, evitando que el fuego se propagara. El estado de salud del lesionado se reporta como estable.

