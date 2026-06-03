Enfermera asesinada en Iztapalapa: médico acusado regresa de Colombia 2 años después del crimen

Norma Patricia Ayala fue una enfermera víctima de feminicidio en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), el 11 de junio de 2024, pero la justicia fue tardía, pues un médico presuntamente implicado y detenido en Colombia en diciembre de ese año, pisó la cárcel en el Reclusorio Norte hasta apenas esta semana.

Azteca Noticias supo que agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del doctor José Humberto "N", quien arribó al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Aeropuerto Internacional de la CDMX la noche del 27 de mayo de 2026 y quedó a disposición de un juez en el reclusorio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Enfermera Norma Patricia temía por su vida y la mataron

Norma Patricia temía por su vida desde y tiempo después fue asesinada de un balazo cuando se encontraba en el Barrio de San Ignacio.

La mujer había denunciado a su cirujano por presunta negligencia médica e incluso lo hizo responsable de cualquier atentado que pudiera pasarle a ella.

El ataque habría sido ordenado por este médico, a quien la víctima había denunciado meses antes por posible mala práctica y amenazas, tras someterse a una cirugía estética.

En redes sociales publicó que procedió legalmente contra el médico cirujano José Humberto "N", sin embargo, Norma manifestó que temía por su vida ante posibles represalias por denunciarlo.

"Todos los días al salir de mi domicilio para ir al trabajo o realizar otras actividades, tengo miedo e intranquilidad de antenten contra mi vida", escribio el 12 de enero de 2023, un año antes de que la mataran.

Incluso responsabilizó al doctor "de todo lo posible" que pudiera afectar su integridad física y mental.

"Muero de miedo al saber el que el doctor atente incluso contra mi vida para solucionar el problema, ya que es evidente que lo que me hizo será sancionado", manifestó Norma.

Capturan en Colombia a médico tras feminicidio de enfermera en Iztapalapa

José Humberto "N" es licenciado como Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 2012, pero escapó a Colombia donde estuvo escondido.

Fue detenido en el municipio de Floridablanca, Santander, el 7 de diciembre de 2024 por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de ese país.

Lo arrestaron al ser acusado de hacer tocamientos de índole sexual cuando examinaba a una paciente que pretendía realizarse una cirugía plástica, así como lesiones a una de sus pacientes en el 2022.

En el municipio de Floridablanca, Santander, la @DIJINPolicia capturó a través de notificación roja de Interpol a un cirujano mexicano solicitado en extradición por presunto abuso y acoso sexual.



Se le acusa de hacer tocamientos de índole sexual cuando examinaba a una paciente… pic.twitter.com/fkjcquoQRN — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) December 7, 2024

Detienen a dos más por feminicidio de enfermera Norma Patricia

Las autoridades en México detuvieron el mismo año del asesinato a un joven de 23 años identificado como Marco Antonio "N", como presunto autor del feminicidio.

También fue aprehendido en noviembre de 2025 a Javier “N”. La víctima fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su trabajo.

José Humberto “N” presuntamente contrató a un grupo de personas para ejecutar el crimen, entre ellas Javier “N”, quien habría planeado la agresión y vigilado los movimientos de la víctima.

