Alertas del Metro CDMX hoy: Atrasos, líneas cerradas y avance este miércoles 3 de junio
¿Vas a abordar el Metro de la CDMX hoy miércoles 3 de junio? Te decimos el avance de trenes, las líneas cerradas y todo lo que debes saber de la actividad de este transporte público.
¿Vas a utilizar el Metro de la Ciudad de México (CDMX) para llegar a tu destino este miércoles 3 de junio? Te informamos la actividad de este transporte público con atrasos, líneas cerradas, percances y todo lo que necesitas saber para no llegar tarde.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO todo el día.
Alertas del Metro CDMX hoy: Atrasos, líneas cerradas y avance este miércoles 3 de junio
Qué líneas del Metro están cerradas hoy
la Línea 2 se encuentra parcialmente cerrada y solo opera en el tramo sur, de Tasqueña a Xola y en el tramo norte/centro, de Cuatro Caminos a Pino Suárez.
Las estaciones que están cerradas el día de hoy son:
-Viaducto
-Chabacano
-San Antonio Abad
-Portales
-Nativitas
-Zócalo/Tenochtitlan