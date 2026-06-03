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Alertas del Metro CDMX hoy: Atrasos, líneas cerradas y avance este miércoles 3 de junio

¿Vas a abordar el Metro de la CDMX hoy miércoles 3 de junio? Te decimos el avance de trenes, las líneas cerradas y todo lo que debes saber de la actividad de este transporte público.

Metro CDMX hoy 11 de mayo.
Metro CDMX hoy 3 de junio: Estaciones cerradas hoy y retrasos EN VIVO|X.

Escrito por: Jimena Romero, Alejandra Gómez

¿Vas a utilizar el Metro de la Ciudad de México (CDMX) para llegar a tu destino este miércoles 3 de junio? Te informamos la actividad de este transporte público con atrasos, líneas cerradas, percances y todo lo que necesitas saber para no llegar tarde.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO todo el día.

Alertas del Metro CDMX hoy: Atrasos, líneas cerradas y avance este miércoles 3 de junio

Qué líneas del Metro están cerradas hoy

la Línea 2 se encuentra parcialmente cerrada y solo opera en el tramo sur, de Tasqueña a Xola y en el tramo norte/centro, de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Las estaciones que están cerradas el día de hoy son:
-Viaducto
-Chabacano
-San Antonio Abad
-Portales
-Nativitas
-Zócalo/Tenochtitlan

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