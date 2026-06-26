¿Quién es el sujeto que estuvo atrincherado 20 horas en Tecámac y por qué? El delito que cometió

El miedo los tenía paralizados. Los integrantes de una familia en una casa en Los Héroes Tecámac Sexta Sección, en el Estado de México, fueron rehenes de un sujeto, quien armado, los retuvo por al menos 20 horas en la vivienda.

La tensión por saber qué podría pasar crecía desde este jueves 25 de junio de 2026, cuando inició todo.

La escena parecía de película ante la presencia de decenas de policías que llegaron para evitar una tragedia por la actitud de este individuo, quien tenía un arma en el momento en que privó de la libertad a sus familares.

¿Quién es el sujeto que se atrincheró en Los Héroes Tecámac?

La información preliminar que se dio a conocer este jueves fue que un sujeto estaba junto con sus tres hijos menores de edad, su esposa y sus suegros.

El hombre fue identificado como Miguel "N", quien al parecer estaba bajo los efectos de una droga en el momento en que decidió no dejar salir a nadie desde las 12:30 horas de ayer.

Sus familiares pretendían ingresarlo a un centro de rehabilitación contra las adicciones, por lo que optó por negarse y como presión, los tómo como rehenes para que no lo anexaran.

#ÚltimaHora | Sujeto armado mantiene retenida a su familia en Tecámac; suma más de 19 horas atrincherado



Un fuerte despliegue de la Guardia Civil, Policía Estatal, Ejército y Marina rodea una casa en la col. Los Héroes Tecámac, #Edomex.



Un hombre identificado como Miguel "N",… pic.twitter.com/VsqcTRAnCh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

Capturan a sujeto por tener como rehenes a sus familiares en Tecámac

La presencia de la policía se mantuvo en todo momento en la zona, donde debido al riesgo, elementos de seguridad evacuaron tres una secundaria, un jardín de niños y una guardería que están frente a la casa donde estaban las víctimas.

Esta situación movilizó más de 100 elementos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Guardia Civil y corporaciones municipales que se suamron para rescatar a los integrantes de la familia.

Miguel "N" finalmente se rindió, pero a pesar de ello, esto no evitó que fuera detenido. El hombre primero fue subido a una camioneta con personal que ayuda a personas con adcciones, sin embargo, la unidad fue interceptada metros adelante por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Qué pasará con el sujeto que estuvo atrincherado en casa en Tecámac?

El sujeto ahora se encuentra en manos de la justicia del Estado de México después de que desde ayer se encerró al interior de su domicilio con su familia y presuntamente amagaba con disparar, pues exigió que "lo dejaran irse y no lo anexaran".

Finalmente un negociador de la fiscalía estatal especializado en combate al secuestro logró convencerlo de salir de su domicilio sin dañar a nadie. Por ahora se ha reservado el estado de salud de las personas que estuvieron retenidas por su propio familiar, pero afortunadamente no se ha reportado que alguien resultó herido.

Miguel "N" podría ser acusado del delito de privación de la libertad, que de acuerdo con el Artículo 258 del Código Penal del Estado de México, se castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión y de 30 a 100 días multa.